Mercedes lancia la nuova Classe B e ospita i casting del prossimo film di Gabriele Muccino

L'evento di lancio della nuova Mercedes Classe B sarà accompagnato da una specie al casting per i bambini tra i 6 e i 12 anni che finirà nel prossimo film di Gabriele Muccino intitolato 'I migliori anni'.

Nel weekend del 16 e 17 febbraio nelle varie concessionarie della rete Mercedes, i piccoli passeggeri - dopo essersi iscritti sul sito bthestar.it - affronteranno un vero e proprio provino. La particolarità starà nel fatto che la regia sarà affidata all'intelligenza artificiale del sistema di infotainment MBUX, che creerà una interazione con i bambini.

Attacco al segmento delle compatte

Questa iniziativa accompagna un lancio di grande importanza per Mercedes-Benz: la Classe B, giunta alla sua terza generazione, rappresenta infatti un tassello sempre più cruciale nell'offensiva della casa di Stoccarda nel segmento delle compatte. Sin dal suo lancio avvenuto nel 2005 sono stati venduti oltre un milione di esemplari nel mondo, di cui 135 mila solo in Italia, con un forte gradimento da parte della clientela femminile (lo scorso anno ben il 57% delle 8 mila classe B vendute nel nostro paese). Con la nuova Classe B, ottavo modello della strategia 'CompactAttack', Mercedes-Benz intende portare avanti il ringiovanimento della clientela e rimodellare l'immagine del marchio della Stella. In Italia, nel 2018, una Mercedes venduta su due apparteneva alla gamma "Compact", pari a 34.400 unità su un totale mondiale di 609.000 unità. Questo dato dovrebbe diventare ulteriormente positivo con l'introduzione di un nuovo modello nel corso del 2019, il SUV compatto GLB.

Nuova Mercedes Classe B: più lunga, tecnologica e spaziosa

La terza generazione di Classe B cresce per dimensioni, dotazione e 'ambizioni': infatti con un corredo di tecnologia - fra infotainment, confort e sicurezza - degno di una ammiraglia, la Classe B viene proposta con un listino concorrenziale persino inferiore rispetto alla più piccola A, ma con il plus di uno spazio ai vertici della categoria sia per i passeggeri che per i bagagli (da un minimo di 455 a 1540 litri). All'occorenza, per rendere ancor più esclusive le versioni Sport Plus e AMG Premium è disponibile anche il Pacchetto Night che offre doppia lamella nera della mascherina del radiatore, dettagli neri sugli alloggiamenti dei retrovisori esterni ed elementi decorativi nei paraurti, vetri del vano posteriore oscurati, cerchi in lega leggera bicolore da 18". E grazie a Mercedes me e alla funzione Car sharing P2P di serie è già pronta per la condivisione via app.