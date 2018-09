Mercedes EQC, al via il suv del futuro per la stella

Linee ricercate e motori ad emissioni zero. Anche Mercedes-Benz è pronta a cavalcare la moda dell’ “elettro-SUV” con una nuova famiglia che nasce con il debutto di Mercedes EQC. Il brand tedesco ha speso per questo obiettivo 3 miliardi, pronti a tener testa alla concorrenza: Jaguar, Tesla e Audi.

Come distinguersi? Con una personalità ben definita, con ruote da 19 a 21’’, 476 cm di lunghezza, 188 cm di larghezza e 162 cm in altezza, illuminata da una sottile striscia di led. E con tanto di pacchetto stile AMG Line Exterior richiesta, per renderla anche più cattiva quando serve.

Fulcro di potenza

Mercedes Ecq possiede batterie agli ioni di litio per un peso totale di 650 kg. I motori che si muovono sulle ruote anteriori e posteriori arrivano a spingere fino a 402 cv di potenza, cavalli che permettono all’auto uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi. L’auto dunque vanta trazione integrale e cinque modalità di guida: Comfort, Eco, Max Range, Sport e Individual.

Come ricaricare in casa? Con la ricarica rapida da 7,4 kWh ci vogliono 10 ore per il pieno. Ma con le colonnine ultrafast (a 110 kW), in 40 minuti si può già avere l'80%. Da quanto dichiara il brand il consumo medio dichiarato è di 22,2 kWh/100 km, ovviamente a zero emissioni.

Soluzioni per risparmiare energia

Il cervello dell'auto è green. Il navigatore satellitare calcola il percorso ideale non solo in funzione del traffico ma anche dei limiti di velocità e delle variazioni di altitudine: punta a far sprecare meno energia possibile all’auto.

Sempre per questo, durante i rallentamenti, se si è in preda all’ansia da riserva è possibile variare il livello di recupero dell’energia, fino al massimo. Inoltre, si può guidare anche solo con il piede dell’acceleratore: si spinge per dare gas e si alza per rallentare.

Due grandi schermi di 10,25” (di serie) accolgono il conducente. Ecq è fornita del sistema multimediale MBUX e dotato di comandi vocali. Obiettivo? Gestire determinate funzioni senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Tutto è pensato per annullare la dispersione di l’energia e migliorare l'efficienza dell'auto. Per non far diminuire la carica delle batterie per il riscaldamento, ad esempio, è presente una pompa di calore: i sedili già si scaldano quando l’auto è collegata alla prese di corrente, così da sfruttare l’energia della rete elettrica e non quella contenuta nelle batterie. Piccolo grande genio?