Mercedes-Benz EQV: la monovolume premium a trazione elettrica in anteprima a Francoforte

Lo scorso marzo, Mercedes-Benz Vans aveva svelato il prototipo Concept EQV al Salone di Ginevra. Ora debutta la versione di serie denominata Mercedes-Benz EQV.

L’ultima nata della famiglia Mercedes EQ, la prima monovolume premium con trazione esclusivamente elettrica della Stella, coniuga mobilità a emissioni zero con prestazioni di tutto rispetto, elevata funzionalità e design accattivante. Il debutto al pubblico è in programma in occasione del Salone Internazionale di Francoforte (IAA) dal 12 al 22 settembre.

Tra gli highlight tecnici figurano autonomia di 405 chilometri (dati provvisori)1 e ricarica veloce della batteria ad alto voltaggio dal 10 all’80% in meno di un’ora. Inoltre, la Mercedes-Benz EQV presenta un abitacolo estremamente confortevole ed è caratterizzata da una versatilità impareggiabile e la possibilità di scegliere tra due diversi passi.

“Le monovolume della Stella soddisfano le aspettative più elevate in termini di funzionalità e versatilità. Anche la EQV non fa eccezione su questo fronte, grazie a prestazioni di tutto rispetto, design dinamico all’insegna della mobilità elettrica, comandi intuitivi ed abitabilità straordinaria: il tutto a zero emissioni locali. Non solo: vanta anche tutte le doti tipiche del Marchio e di questo specifico segmento che i nostri Clienti si attendono, sia come ‘shuttle in stile lounge’ sia come vettura per famiglie”, ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, Head of Mercedes-Benz Vans.

Essendo un modello di serie a tutti gli effetti, la EQV sarà integrata nella linea produttiva standard dello stabilimento di Vitoria, situato nella zona settentrionale della Spagna, dove vengono assemblati anche la Classe V ed il Mercedes-Benz Vito. Questa soluzione consente di realizzare una produzione flessibile e sinergica, in diretta correlazione con il livello della domanda da parte dei Clienti.

Architettura intelligente

La catena cinematica elettrica (eATS) della Mercedes-Benz EQV sviluppa una potenza di picco di 150 kW ed è montata all’altezza dell’asse anteriore, sotto il frontale dinamico con presa di ricarica inserita nel paraurti. Il motore elettrico, il cambio con rapporto di trasmissione fisso, l’impianto di raffreddamento e l’elettronica di potenza formano un’unità compatta altamente integrata. L’energia è fornita da una batteria agli ioni di litio, montata nel pianale della vettura in posizione ribassata e centrale a vantaggio anche del comportamento di guida della EQV. Grazie alla sua velocità massima di 160 km/h, la monovolume assicura prestazioni apprezzabili anche al di fuori dei centri urbani.

La dotazione di serie della Mercedes-Benz EQV comprende un caricabatterie onboard raffreddato ad acqua con una potenza di 11 kW: di conseguenza, è predisposta per la ricarica a corrente alternata (AC) sia in ambito domestico che presso le stazioni di carica pubbliche. La batteria con una capacità utile di 90 kWh assicura un’autonomia di 405 chilometri (dati provvisori)1. Il montaggio della batteria nel pianale permette di sfruttare tutto lo spazio disponibile, senza alcuna limitazione all’interno della vettura. Anche la monovolume completamente elettrica di Mercedes-Benz soddisfa, pertanto, le massime aspettative in termini di funzionalità e versatilità, il che la rende adatta a molteplici destinazioni d’uso. In ambito privato, per esempio, le famiglie ne apprezzeranno sia le numerose possibilità di configurazione dei sedili sia tutti i benefici legati alla guida a zero emissioni locali. Nell’allestimento con sei sedili singoli, ad esempio, si trasforma, invece, in uno shuttle di rappresentanza in grado di offrire un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della massima silenziosità, soddisfacendo così i requisiti essenziali per il trasporto passeggeri di alta gamma. Il montaggio flessibile di sedili singoli o panchette consente di convertire la EQV in versione a 7 o addirittura 8 posti.

MBUX, elettrico ed intelligente

L’evoluzione del sistema MBUX in funzione della EQ rappresenta un aspetto di particolare rilevanza. Il logo ‘EQ’, contenuta nel menu principale all’interno del display multimediale ad alta risoluzione da 10 pollici, costituisce il punto di accesso centrale per le visualizzazioni e le impostazioni specifiche, che comprendono, tra l’altro, corrente di ricarica, orario di partenza, flusso dell’energia ed istogramma dei consumi. Il display multimediale consente anche di gestire sia la navigazione e le funzioni Mercedes me Charge sia i programmi di marcia. Tra i punti di forza del sistema MBUX figura il comando vocale intelligente con comprensione del linguaggio naturale, che si attiva pronunciando la parola chiave ‘Hey Mercedes’ (o ‘Hallo Mercedes’ per la versione in lingua tedesca). Il comando vocale supporta numerose funzioni di infotainment (per esempio: inserimento destinazione, telefonate, selezione di un brano musicale, scrittura e lettura messaggi, previsioni meteo) oltre a una serie di funzioni comfort come climatizzazione e luci. In combinazione con l’app Mercedes me, i vantaggi e le potenzialità del sistema MBUX si estendono anche al di fuori della vettura: i guidatori della EQV hanno la possibilità di pianificare le proprie destinazioni, inserire un orario di partenza e regolare la temperatura all’interno dell’abitacolo, stando comodamente seduti sul divano di casa o alla scrivania dell’ufficio.

Massima autonomia

La Mercedes-Benz EQV ricarica le sue batterie anche durante la marcia al fine di sfruttare al massimo l’autonomia tecnicamente possibile. In fase di rilascio o in frenata il movimento rotatorio meccanico viene trasformato in energia elettrica ed utilizzato per caricare la batteria ad alto voltaggio (fase di recupero di energia). Il guidatore ha, inoltre, la possibilità di influire significativamente sul grado di recupero di energia, agendo sulle levette dietro al volante: il paddle sinistro aumenta l’intensità del recupero di energia, quello destro la diminuisce. Nel livello minimo, la vettura procede in modalità ‘sailing’, mentre il livello massimo consente di viaggiare utilizzando un solo pedale, in quanto nella maggior parte delle situazioni la decelerazione basata sul recupero di energia è tale da rendere superfluo l’intervento sul pedale del freno.

Il livello di recupero D Auto esprime tutta l’intelligenza della EQV: il sistema di assistenza ECO, che si attiva automaticamente in questa modalità, aiuta il guidatore a sfruttare appieno l’efficienza, integrando i dati cartografici, il riconoscimento dei segnali stradali e le informazioni dei sistemi di assistenza di sicurezza intelligenti (radar e telecamera) ed adattando autonomamente il grado di recupero.

In combinazione con la navigazione EQ ottimizzata, il sistema di monitoraggio attivo dell’autonomia consente al guidatore di arrivare a destinazione anche nel caso in cui abbia saltato una sosta per la ricarica. A questo riguardo, viene ulteriormente supportato dal programma di marcia E+, che imposta i parametri della vettura in funzione della massima autonomia.

Ecosistema di mobilità elettrica omnicomprensivo

Il brand di tecnologie EQ ingloba un vasto e completo ecosistema per la mobilità elettrica, dal quale la Mercedes-Benz EQV trae vantaggio come membro più recente. Esso comprende una gamma completa di servizi, inclusi quelli relativi alla consulenza, che spazia delle funzioni della vettura, come la navigazione ad hoc, fino all’infrastruttura di ricarica. Con Mercedes me Charge, il Cliente ha accesso alla più grande rete di ricarica a livello mondiale, con circa 300.000 punti di ricarica ed oltre 300 diversi gestori di stazioni di ricarica pubbliche nella sola Europa (città, parcheggi, autostrade, centri commerciali, ecc.). A questo riguardo, i Clienti usufruiscono di una funzione di pagamento integrata con un sistema di calcolo degli addebiti semplificato. Mercedes me Charge permette anche di accedere alle stazioni di ricarica rapida della rete paneuropea di ricarica veloce gestita da IONITY. I brevi tempi di ricarica assicurano viaggi piacevoli, soprattutto in caso di lunghe percorrenze. Entro il 2020, IONITY installerà e gestirà complessivamente circa 400 stazioni di ricarica rapida lungo le principali arterie stradali in Europa. IONITY è una joint venture fondata nel novembre 2017 da BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company e Gruppo Volkswagen con Audi e Porsche.

La Mercedes-Benz Wallbox Home, con una potenza di carica pari a 11 kW, riduce sensibilmente i tempi di ricarica della EQV rispetto a una normale presa domestica. In collaborazione con una serie di installatori-partner per la ricarica, specifici per ogni singolo mercato, Mercedes-Benz offre sia un’installazione semplice e veloce della Mercedes-Benz Wallbox che una consulenza professionale a 360 gradi in materia di mobilità elettrica. I tempi di ricarica si riducono ulteriormente con la ricarica a corrente continua (DC), disponibile di serie sulla EQV via CCS (Combined Charging Systems). In Europa la EQV può essere ricaricata presso una stazione di carica corrispondente con una potenza massima di 110 kW: in tal caso, sono sufficienti meno di 45 minuti per portare il SoC (State of Charge: livello di carica) dal 10 all’80%.

Design in stile EQ

Il design originale ed avveniristico rappresenta un elemento comune a tutti i veicoli EQ. Alla base risaltano la griglia del radiatore ‘Black Panel’ con lamelle cromate e la vista laterale pulita

con cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design specifico EQ, che esprimono dinamicità già a vettura ferma.

Il design degli esterni si riflette anche nell’abitacolo, dove una serie di dettagli realizzati in una calda tonalità oro rosa si fonde con lo stile ‘cool’, sottolineando l’effetto ‘welcome home’. Il cuore dell’interazione uomo-macchina è costituito dall’intuitivo sistema Mercedes-Benz User Experience (MBUX), che combina un touchscreen da 10 pollici con un sistema di comando vocale dotato di funzione auto-apprendimento e di innovative funzioni dedicate alla connettività.

La tonalità oro rosa, che simboleggia la raffinatezza e l’elettrificazione, spicca anche all’altezza della plancia portastrumenti, integrandosi con l’effetto pelle della plancia portastrumenti in ‘Midnight Blue’. Anche il design degli elementi di comando è stato realizzato ad hoc: i dettagli in oro rosa, inseriti all’altezza del sistema di infotainment e dell’impianto audio, danno vita a un’atmosfera calda ed elegante, mentre le bocchette di areazione sono contornate in ‘Silver Shadow’. Le cuciture decorative color oro rosa lungo i sedili creano un contrasto semplicemente perfetto.

Mercedes-Benz EQV

Il brand di tecnologie EQ, fondato da Mercedes-Benz nel 2016, rappresenta la logica evoluzione della mobilità elettrica, alla cui origine c’è il ‘Concept EQ’. Alla IAA 2017 ha fatto la sua première il Concept EQA, appartenente al segmento delle compatte, mentre nel settembre 2018 il brand ha presentato la sua prima vettura di serie, il SUV elettrico EQC (consumo di corrente nel ciclo combinato: 20,8 – 19,7 kWh/100 km; emissioni di CO 2 nel ciclo combinato: 0 g/km). Il Concept EQV, svelato al Salone di Ginevra nel marzo 2019, ha rappresentato l’ampliamento della gamma EQ nel segmento dei monovolume premium, con un massimo di otto posti a sedere. La versione di serie presentata della Mercedes-Benz EQV segna una nuova pietra miliare nell’evoluzione del brand di tecnologie ‘EQ’.