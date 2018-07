Mercedes-Benz svela la Night Edition: I colori della notte

Si chiama Night Edition, ed e' la nuova serie speciale dedicata alle Mercedes-Benz CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLC. Una personalizzazione esclusiva, che sottolinea il carattere delle quattro Stelle di Stoccarda e offre un elevato vantaggio cliente, che arriva fino all'85% rispetto al valore delle dotazioni. CLA, CLA Shooting Brake, GLA sono disponibili unicamente nelle colorazioni Nero Cosmo, Nero Notte e Bianco Polare, anche nella scelta della livrea viene sottolineato il contrasto tra due opposti, che si incontrano nelle soluzioni cromatiche degli interni.

Grazie a diversi elementi distintivi, le versioni Night Edition rappresentano delle vere "instant classic", con un'inedita dotazione di equipaggiamenti, in grado di coniugare il massimo in termini di sportivita', comfort ed infotainment. Sportive nel look, grazie allo styling AMG, elemento comune a tutti i modelli, le nuove Stelle Night Edition offrono un importante upgrade anche in termini di infotainment, con una dotazione che include equipaggiamenti quali Mirror Pack e ParkTronic. Dotazioni uniche, con un vantaggio cliente rispetto agli equipaggiamenti offerti di 5.500 euro per CLA e CLA Shooting Brake, 7.700 per GLA e 3.600 euro per GLC.