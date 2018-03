Mercedes-Benz saluta il ritorno della CLS

Dopo 14 anni di apprezzata carriera la Mercedes CLS ritorna, in un certo senso, alle origini, con la terza generazione. Le vendite mondiali sono state 375.000 di cui 14.000 in Italia. Dopo avere inventato nel lontano 2004 il segmento delle berline-coupé prende le contro misure per fronteggiare l'arrivo dell'Audi A7 e della Gran Coupé Bmw.

Quali le mosse? Dispone adesso di uno stile diverso, con linee raffinate, pulite e levigate, le stesse che avevano fatto promuovere la prima CLS. Un modello caratterizzato da sportività spinta al massimo, un coupé che ha una missione ben delineata, quella di trasmettere una forte carica emozionale con un pieno di innovazioni e con un Cx di 0,26. Linea di cintura tesa, linea piatta dei finestrini privi di cornice. Frontale aggressiv shark nose, possenti spalle posteriori e coda piatta. La mascherina del radiatore Matrix a una lamella si apre verso il basso. Le luci presentano i lati inclinati verso l'interno, quelle posteriori sono sdoppiate. Il posizionamento del numero di targa è nel paraurti e la Stella è colocata al centro del cofano bagagli che nasconde una telecamera estraibile per la retromarcia assistita. Sono rimaste immutate le dimensioni. 4,99 metri in lunghezza stile limousine con un frontale proteso e con il profilo della griglia che si apre verso il basso.

Sotto il vestito una nuova generazione di motori 6 cilindri in linea (e non più a V) e da quattro cilindri in linea, sia diesel che benzina. Fra questi spicca decisamente il tre litri Diesel proposto nelle varianti 286 cv per la 350d e 340 cv per la 400d. In sintesi potenze da 286 a 367 cv, consumi combinati da 5,6 a 7,8 litri x 100 km con la 450 4Matic (che usufruisce dell'EQ Boost, motorino d'avviamento/alternatore integrato con 22 cv disponibili per breve tempo e che ricarica la batteria grazie ad un processo di recupero efficiente).

La trasmissione è quella automatica a nove rapporti. Propulsori che spingono la vettura sin dai regimi più bassi, vettura che dispone anche della trazione integrale 4Matic offerta di serie. E se ci si annoia a tenere le mani sul volante e il piede sull'acceleratore, basta attivare il Distronic che è regolatore di velocità per affidare così tutti i comandi all'elettronica di bordo. Il sistema sempre più evoluto include anche la regolazione automatica dell'andatura in prossimità delle curve, o prima di rotatorie o incroci, mentre la funzione "Stop&Go" nel traffico permette ripartenze e traiettorie automatiche anche nell'eventualità di arresto completo della vettura, con sosta fino a 30".

E poi l'interfaccia tecnologica consente di trovarsi nel navigatore la propria agenda. Entrando nell'abitacolo non passano inosservati i due vistosi schermi digitali da 12"3 a cui sono affidate sia le informazioni di viaggio sia l'infotainment, stile Classe E ma anche una notevole insonorizzazione. Una novità riguarda l'illuminazione d'atmosfera con 64 tonalità, dieci scenari cromatici con le bocchette di ventilazione illuminate che evocano le turbine degli aerei.

Per la prima volta la CLS risulta una vettura a 5 posti. Su richiesta gli schienali si possono ribaltare nel rapporto 40/20/40 aumentando così il vano di carico da 520 litri. Spazio a volontà davanti, mentre posteriormente la linea spiovente del tetto richiede un...inchino per sistemarsi. Sempre di serie le sospensioni meccaniche. Comfort dalla taratura dinamica: attraverso i programmi di marcia è possibile scegliere tra tre diverse modalità, Comfort, Sport e Sport +.

I prezzi partono da una base di 83.540 euro per la 350 turbodiesel 4Matic (sarà la più richiesta sul nostro mercato, proposta anche nella variante Premium con in più cerchi in lega da 19" e Comand Online, navigazione e luci Multibeam Led). E si arriva così a 92.170 euro. Il top di gamma riguarda la Premium Plus che offre, rispetto alle altre varainti, il sistema di apertura senza chiave, l'accensone Keyless Go e il vistoso tetto apribile, e qui si arriva a 95.700 euro. Al volante della CLS 350d 4Matic in versione Premium Plus da 286 cv ci siamo resi conto dell'agilità e della maneggevolezza, sempre nel massimo della sicurezza: non sembra di guidare un diesel anche per via di una coppia impressionante di 600 Nm.