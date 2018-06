Mercedes Classe C, più sportiva e personalizzata

Dopo 9,5 milioni di vetture vendute nel mondo - di cui 415.000 nel solo 2017 -, Classe C si rinnova arrivando alla quinta generazione. Ad oggi nei 120 mercati globali, è sul podio per vendite in Cina, Usa e Germania: vedremo ora, con il nuovo facelift che vede 6500 nuovi componenti, se rimarrà una conferma del segmento...

Mercedes Classe C, cosa cambia

Innovativo il disegno del paraurti anteriore con nuova griglia del radiatore e gruppi ottici con tecnologia led di ultima generazione. Ora il frontale può essere personalizzato tra 4 stili diversi: basic, avangarde, exclusive e amg line; ognuno di questi allestimenti si differenzia per design e peculiarità che possono rendere la macchina sportiva o elegante in base ai propri gusti.

All’interno

Una volta a bordo si scoprono tanti nuovi contenuti; il cockpit diventa digitale (optional) con un sistema d’infotainment più evoluto e sempre connesso anche quando l’auto è parcheggiata. Il volante è stato rivisto in chiave più sportiva e funzionale, con comandi a sfioramento. I materiali per la selleria e i rivestimenti sono stati rinnovati per ottenere un comfort maggiore. Ora soprattutto possono essere personalizzati in tanti aspetti grazie alle numerose possibilità di scelte cromatiche e di materiali. Classe C è equipaggiata con i sistemi ADAS di ultima generazione per una guida sempre più autonoma e sicura. Sul fronte sportività, al debutto su tutta la gamma anche il Dynamic Body Control, un sistema di controllo dinamico per le sospensioni per dare il massimo comfort ma anche sportività quando richiesto.

Motori e prezzi

Si parte con l’introduzione del nuovo motore 4 cilindri 1.5 litri turbo benzina da 160 cavalli con un alternatore-starter a 48 V, ma per chi vuole più potenza la Casa della Stella offre anche la C 200 da 184 Cv e 280Nm - offerta anche con trazione integrale 4Matic – che ha la potenza aggiuntiva del motore elettrico di 10 kW con un contributo di coppia pari a 160 Nm. Sul fronte Amg le interessanti novità sono sulla C43: ora sviluppa 390 cv (23 in più rispetto il modello precedente) con uno scatto da 0-100 in meno di 5 secondi e una trazione integrale che predilige l’asse posteriore (ripartizione del 69% dietro e del 31% davanti) per una guida sportiva e massimo divertimento. Per chi Classe C volesse opzionarla diesel, invece, arriva un rinnovato 1,6 litri pronto a rispettare le prossime normative Euro 6d-Temp. Prezzi a partire dai 37.138 euro per la berlina equipaggiata con il nuovo 1.5 benzina, per la versione station wagon sono necessari circa 1.000 euro in più.