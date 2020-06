Da Freccia d'argento a Freccia nera: la Mercedes-F1 cambia livrea contro la discriminazione

Anche la Formula 1 si schiera contro il razzismo. A prendere una posizione forte, in questo caso, è Mercedes-AMG F1, il team per cui gareggia Lewis Hamilton, sei volte campione del mondo e unico pilota nero del circus delle monoposto. L'asso inglese con origini di Grenada, piccolo stato nel mar dei Caraibi, non ha mai mancato di sottolineare - anche con parole forti - il proprio impegno nella lotta al razzismo ed è persino sceso in piazza con i manifestanti a Londra.

Il team tedesco ha scelto di cambiare la tradizionale livrea argentata delle proprie monoposto (da cui deriva il soprannome Frecce d'Argento) per passare al nero. La decisione è stata annunciata sui profili social della scuderia, con questo messaggio: "Vi presentiamo la nostra livrea per il mondiale 2020. Una promessa per migliorare la diversità del nostro team del nostro sport, e un segnale dell'impegno del team e la lotta razzismo e alla discriminazione in tutte le sue forme".

Non si tratta della prima presa adesione del mondo dello sport alla battaglia per la fine della discriminazione razziale. Una lotta acuitasi dopo la brutale uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte della polizia di Minneapolis. Anche la Premier League inglese che sta concludendo il campionato ha eliminato i nomi dei calciatori dietro le maglie per far posto alla scritta Black Lives Matters e anche la NBA progetta di finire la stagione con dei messaggi che richiamino l'attenzione sul tema della discriminazione razziale sul dorso delle canotte indossate dai cestisti.