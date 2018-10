Nuovo Mercedes-Benz GLE: debuttano due nuovi motori e tre versioni

Mercedes-Benz GLE 450 4Matic EQ Boost (367 CV + 22 CV) e GLE 300 d 4matic (245 CV) sono le due motorizzazioni con cui debutta la nuova generazione di GLE, disponibile in tre versioni, Executive, Sport e Premium, realizzate su misura sulle esigenze dei clienti italiani.

Il nuovo GLE rivoluziona nuovamente un segmento che ha inaugurato più di venti anni fa, introducendo numerose innovazioni e riconfermando il proprio ruolo di trendsetter. A bordo della nuova generazione debuttano, infatti, per la prima volta l'assetto attivo E-Active Body CONTROL con tensione a 48 volt, il sistema di assistenza in coda attivo e sistemi di assistenza alla guida avanzati.

L'abitacolo si presenta ancora più spazioso (+8 cm) e confortevole, arrivando ad ospitare fino a 7 posti con la terza fila di sedili disponibile a richiesta (Pacchetto 7 posti). Il sistema di Infotainment offre oggi un livello di MBUX (Mercedes-Benz User Experience) avanzato, in grado di riconoscere e supportare anche comandi gestuali.

Il nuovo GLE è già ordinabile con prezzi che partono da 67.832 euro per GLE 300 d 4Matic Executive. Sono sufficienti 2.630 euro in più l'upgrade alla versione Sport che aggiunge ai contenuti della versione d'ingresso: Airmatic, cerchi in lega da 19", pacchetto parcheggio, sedili riscaldati, blind spot assist e mirror package di serie.