Mercedes-Benz al L.A. Auto Show: anteprima mondiale per l'AMG GT R PRO

La limited-edition di Mercedes-Benz AMG GT R PRO è stata modificata in numerosi elementi per restituire performance ancora più elevate in pista, mettendo a frutto l’esperienza dei acquisita nelle competizioni con le race car AMG GT3 e AMG GT4. Si rinnova anche la gamma AMG GT con un facelift esterno e degli interni che enfatizza la stretta relazione con l’AMG GT Coupé4.

In occasione del Los Angeles Auto Show fa il suo debutto negli Stati Uniti il anche il nuovo GLE. La regina SUV introduce numerose innovazioni, a partire dalle sospensioni a 48 V e la trazione 4MATIC a ripartizione totalmente variabile (a partire dalle motorizzazioni a sei cilindri), per un’esperienza di guida ancora più performante, su strada e in off-road.

La nuova Classe A segna, invece, il debutto di Mercedes-Benz USA in un nuovo segmento, mai esplorato prima. Tra gli highlight del Salone firmati Mercedes-AMG anche la E 53 4MATIC+ Coupé e Cabrio (consumi combinati:8.9-8.7 l/100 km; emissioni di CO 2 nel combinato: 204-200 g/km), la CLS 53 4MATIC+ (consumi combinati: 8.9-8.7 l/100 km; emissioni di CO2 nel combinato: 203-200 g/km) e la G 63 (consumi combinati: 13.1 l/100 km; emissioni di CO2 nel combinato: 299 g/km).

Nuovo Sprinter made in USA

Mercedes-Benz Vans presenta per la prima volta il nuovo Sprinter al pubblico USA. Il leggendario Van della Stella è infatti prodotto, per la prima volta anche negli Stati Uniti: coerentemente con la strategia ‘Mercedes-Benz Vans goes global’, la produzione di Sprinter avrà inizio in settembre nel nuovo impianto di North Charleston, South Carolina dalla carrozzeria alla verniciatura, fino all’assemblaggio. In ogni impiego, la terza generazione Sprinter si pone come benchmark nel segmento dei large Vans. Alla sua tradizionale robustezza unisce un livello di connettività di ultima generazione, grazie anche al nuovo sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) che dispone di un display da 10,25 pollici con risoluzione HD, utilizzato tramite elementi di comando touch sul volante, touchscreen o sistema di comando vocale di nuovo sviluppo.