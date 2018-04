Mercedes Classe A, comandi vocali come con lo smartphone

Passo in avanti nel segmento rispetto al resto della concorrenza per la nuova Classe A: cresce nella dotazione tecnologica e nelle dimensioni con un design rivoluzionato rispetto al modello precedente. Non solo. Per comunicare con l’auto ora ci sono anche i comandi vocali come con lo smartphone.

Restyling esterno

Look più filante e sportivo, fari a tecnologia led. Classe A si mostra più grintosa nello stile, cresce di 12 cm, migliora l’abitabilità all’interno, grazie al passo allungato che arriva a 2.729 mm. Il bagagliaio tocca i 370 litri, 29 in più rispetto a prima.

Salto in avanti digitale

Le più interessanti novità sono dal punto di vista digitale: è innovativo il nuovo sistema di interfaccia con il guidatore Mercedes-Benz-User-Experience (MBUX) che permette di dialogare con la propria auto. Una vera e propria rivoluzione che punta ad essere a portata di tutti e non solo sulle ammiraglie. Motivo per cui il sistema sceglie questo segmento per il debutto assoluto.

Il Mercedes-Benz User Experience permette al guidatore di visualizzare tutte le informazioni utili per il viaggio sui due schermi posizionati al di sopra della plancia: le funzioni sono ancora gestibili tramite i touchpad integrati sul tunnel centrale, sul volante e – rivoluzione - tramite il sistema di comandi vocali di nuovissima generazione.

Come funziona l’MBUX

Pronunciando per esempio la semplice frase “Mercedes, ho caldo” la vettura provvede autonomamente ad abbassare la temperatura nell’abitacolo. Non solo. È in grado di memorizzare le vostre abitudini. Un esempio? Se usciti dal lavoro chiamate sempre, più o meno alla stessa ora, la vostra fidanzata, sarà l’auto stessa a ricordarvelo una volta saliti a bordo.

L’MBUX integra inoltre altre funzioni evolute come la navigazione connessa resa possibile grazie al sistema di comunicazione Car-to-X che permette il dialogo con le altre auto e con le infrastrutture, scongiurando così possibili imprevisti durante i viaggi, come code o incidenti inaspettati.

Al volante

Rimane il Dynamic Select per scegliere tra diverse modalità al volante: tra eco-comfort, Sport, Normal e individual. Per la prima volta il modello dispone di funzioni di guida assistita come cruise control adattivo e funzione per il mantenimento della corsia, ma anche tanti sistemi per la sicurezza attiva come la frenata autonoma in caso di emergenza, la sterzata automatica per l’evitamento degli ostacoli, il Blind Spot Assist attivo, l’Attention Assist e il riconoscimento dei segnali stradali. Per questo Classe A è stata fornita di telecamere e di radar che analizzano la strada fino a 500 metri di distanza.

Motori e prezzi

Tra i motori disponibili troviamo il 1.4 turbo benzina con 163 CV e 250 Nm di coppia, il 2.0 turbo da 224 CV e 350 Nm, entrambi dotati di filtro antiparticolato per minimizzare le emissioni. Il terzo e ultimo propulsore disponibile al lancio è un’evoluzione del precedente 1.5 a gasolio che disporrà di 116 CV e 260 Nm di coppia. Tre gli allestimenti tra cui scegliere: Business, Sport e Premium. Il prezzo di partenza è di 29.900 euro.