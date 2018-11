Michelin presenta Anakee Adventure, la gomma ideale per le enduro stradali

Il nuovo Michelin Anakee Adventure, che sarà commercializzato a partire da gennaio 2019, è stato omologato in primo equipaggiamento sulla BMW R1250 GS. L’intesa vede BMW e Michelin, marchi di fama mondiale, riconosciuti per la loro competenza e gli alti livelli di standard, rafforzare la loro collaborazione in uno spirito di fiducia reciproca.

Il nuovo Michelin Anakee Adventure si affianca alla gamma Trail (Enduro stradale) di Michelin unendosi al Michelin Road 5 Trail (100% uso stradale) e al Michelin Anakee Wild (50% strada / 50% off-road). L’ultima novità del catalogo, sviluppata per un utilizzo 80% strada e 20% sterrato, copre un ampio spettro di esigenze dei motociclisti in funzione dell’utilizzo della moto in fuoristrada.

Il Michelin Anakee Adventure si distingue in particolare per la sua eccezionale aderenza su strade bagnate grazie alla nuova mescola di ultima generazione arricchita di silice. Abbina prestazioni eccezionali sull’asciutto alla stabilità e alla resistenza all'usura grazie a due tecnologie brevettate: Michelin Dual Compound 2CT e Michelin Dual Compound 2CT+. Inoltre, il nuovo battistrada con una scultura tassellata offre la trazione necessaria per affrontare sterrati e strade bianche.

Matthew YE, Senior Vice President Worldwide della Linea Business Due Ruote di Michelin, commenta: “La nostra partnership con BMW risale al 2005, quando abbiamo equipaggiato l’iconica serie BMW GS. Il nuovo Michelin Anakee Adventure risponderà in particolare alle esigenze di quei clienti BMW che utilizzano essenzialmente la loro moto su strada, ma che a volte si dilettano con un po' di fuoristrada."