Le migliori giacche da moto

Dopo esserci occupati dei migliori caschi per moto è ora venuto il momento di scoprire quali sono le più interessanti giacche da motociclista attualmente disponibili sul mercato.

Un capo di abbigliamento indispensabile per chi viaggia su due ruote utile a proteggere braccia e busto da vento, pioggia, detriti e dall’eventuale sfregamento sull’asfalto in caso di incidente. Molti modelli sul mercato sono, inoltre, dotati di protezioni per spalle, gomiti e schiena utili anche all’assorbimento dell’urto in caso di impatto con l’asfalto.

Sul mercato è possibile trovare modelli sia estivi che invernali, oltre a giacche “4 stagioni”, indossabili tutto l’anno. Infine per quanto riguarda i materiali, ricordiamo la pelle, il Gore-Tex che offre una buona copertura dall’acqua ed è al contempo molto traspirante, e poi la cordura, il D-dry ed il neoprene.

A-Pro

Da A-Pro una giacca per moto acquistabile in varie colorazioni, realizzata in tessuto impermeabile con cuciture di rinforzo. Giacca dotata di tasche esterne frontali, tasca interna e protezioni removibili su spalle e gomiti, con tasca per paraschiena.

Scopri di più su Amazon a 60 euro

Dainese Air Frame D1

Proseguiamo con un modello di Dainese ideale per i mesi più caldi. Una giacca in tessuto Quick Dry in cui sono inseriti ampi pannelli in mesh che lasciano passare l’aria, e con fodera antivento removibile che consente di indossare la giacca anche con alte temperature. Ricordiamo, inoltre, la regolazione antiflottaggio della manica, gli inserti elasticizzati e morbidi sui polsi, il sistema di accoppiamento tra giacca e pantaloni e le regolazioni su collo, girovita e polsi.

Scopri di più su Amazon a 169 euro

MbSmoto

Nella nostra rassegna delle migliori giacche per motociclisti troviamo anche il modello di MbSmoto da donna, disponibile in varie colorazioni. Un modello in tessuto, impermeabile e antivento, con protezioni approvate CE, chiusure con cerniera e rivestimento trapuntato rimovibile.

Scopri di più su Amazon a 51 euro

BorneAir

Terminiamo la nostra rassegna con il modello di BorneAir con protezioni estraibili omologate CE su gomiti e spalle e piastra morbida posteriore rimovibile. Giacca in Cordura, impermeabile e traspirante con elementi riflettenti. Non manca un rivestimento termico removibile, due tasche laterali ed una interna.

Scopri di più su Amazon a 73 euro