Milano Design Week, cosa vedere al "salone dell'auto-mobile"

Al Salone del Mobile di Milano l’immobilità non è mai piaciuta, tanto che da qualche anno la cosiddetta Design Week ha invaso tutta la città diventando un vero e proprio Fuorisalone: una mostra a cielo aperto, includendo strade, piazze, auto e, con queste, le ultime innovazioni sul tema. In un mondo sempre più legato al design.

Anteprime a motore. Quando e dove

Da lunedì 16 a domenica 22 aprile si potrà vedere in anteprima nazionale la Fiat 500 Collezione, dopo l’esordio ufficiale avvenuto al Salone di Ginevra (appuntamento mercoledì 18 sera, all'Hotel Magna Pars Suites, in via Forcella), giorno nel quale alla Torre dei Gorani sfilerà anche il nuovo ed elegante suv francese DS7 (via della Brisa). Non manca neanche quest’anno il concept realizzato dagli studenti dell'Istituto Europeo di Design in mostra all'Opificio 31 di via Tortona. Assieme a Hyundai il "Kite" racconterà il legame fra design ed energia rendendo il posto, la location ideale per un'anteprima davvero importante: la Hyundai Kona elettrica (lunedì 16), primo b-suv a zero emissioni.

Il design automotive e il futuro durante la design week

Parla di elettrico anche Jaguar con I-Pace, la premiere del giaguaro, per la quale è stata creata un'ambientazione davvero futuristica al Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro di Milano. Al Gattinoni Hub i cugini Land Rover, invece, puntano su un'installazione imperniata sulla nuova e sportivissima Range Rover SV Coupé. Avanti con il concetto di futuro per Mini: in passerella alla Triennale. Con “Don’t Need A title. Mini, inspired by origins” il marchio anticipa gli sviluppi di stile dei prossimi anni e punta a stupire il suo pubblico.

Non solo auto

Molte sono le case automobilistiche che sfruttano l’occasione per dare spazio ad iniziative di altro tipo: dal Giappone, Lexus, oltre all'installazione Limitless Co-Existence (presso lo spazio Le Cavallerizze lunedì 16) premia gli artisti internazionali emergenti che hanno partecipato al consono concorso annuale Lexus Design Award. Citroen si connette al tema dell'arredamento svelando sedute, pouf e poltrone ispirate alla sua C4 Cactus (BASE di via Bergognone). Audi City Lab torna (in Corso Venezia 11) per parlare del futuro della mobilità. Oltre ad esporre in anteprima italiana la nuova A6 verrà mostrata la AIcon, concept visionario. Al Volvo Studio (viale della Liberazione angolo via Melchiorre Gioia) il 19 e il 20, per i curiosi del marchio cino-svedese, va in scena "Forme innovative per la città di domani. Il design della Sicurezza" e "Forme innovative per la città di domani. L’automobile da bene a servizio".