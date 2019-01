MINI 60 Years Edition: anima sportiva e stile british

Sono trascorsi già 60 anni dal lancio della prima MINI, la piccola auto britannica diventata un'icona in tutto il mondo grazie ai suoi tratti distintivi come le forme esteriori immediatamente riconoscibili, il go-kart feeling e l’uso creativo dello spazio.

Per celebrare degnamente questa ricorrenza, MINI ha concepito un modello dal design caratteristico, che ne evidenzia sia le origini britanniche che il dinamismo. Con dettagli di design ed equipaggiamento esclusivi e di alta qualità, la MINI 60 Years Edition si fa portatrice dello spirito sportivo del brand, una peculiarità che non viene mai a mancare, nemmeno nel traffico cittadino. L'edizione speciale sarà disponibile a partire da marzo 2019 per i modelli MINI 3 Porte e MINI 5 Porte, ciascuno con quattro motorizzazioni.

Mini: DNA sportivo sin dagli albori

La sportività è parte integrante del DNA MINI. Ancora prima del lancio della Mini classica nell'estate del 1959, apparve chiaro che le caratteristiche di design della nuova auto non solo ne avrebbero caratterizzato gli interni, ma definito anche una modalità di guida dinamica e agile. Il designer di vetture sportive John Cooper ha sempre creduto nel potenziale da corsa della quattro posti. In collaborazione con Alec Issigonis, il creatore della Mini classica, Cooper sviluppò molte idee per realizzare varianti con motori più potenti, inaugurando così una carriera eccezionale su circuiti di corse e piste da rally, culminata in tre vittorie al Rally di Montecarlo negli anni '60.

Ampia scelta di verniciature

La MINI 60 Years Edition rievoca il background sportivo del marchio, grazie anche alla livrea del classico colore delle vetture da corsa britanniche. La livrea della British Racing Green IV ne testimonia invece il carattere e le origini. Sono disponibili come alternative anche le finiture Midnight Black, Moonwalk Grey, e Melting Silver metallizzate e MINI Yours Lapisluxury Blue non metallizzato. Il colore scelto è poi abbinato a una finitura in Pepper White o Black per il tetto e le calotte degli specchietti esterni. Completano il look distintivo le Bonnet Stripes dedicate all’anniversario e i cerchi in lega leggera da 17 pollici esclusivi nella versione 60 Years Spoke a 2 toni.

Interni dalle finiture pregiate

Il logo "60 Years" è posizionato non solo sulla fascia del cofano a sinistra, ma anche sui portellini laterali degli indicatori di direzione e sui battitacco del guidatore e del passeggero anteriore. All'interno, il logo è presente anche nelle finiture specifiche del modello, sui poggiatesta anteriori e sul volante. Il design creato per celebrare l'anniversario è utilizzato anche nella proiezione del logo a LED, visibile quando viene aperta la portiera del guidatore. L'equipaggiamento di serie include un volante sportivo in pelle e sedili con finitura in pelle MINI Yours Leather Lounge 60 Years, nell’esclusivo Dark Maroon. Insieme al pacchetto 60 Years Chili, l’edizione speciale vanta anche fari e fendinebbia a LED, indicatori di direzione bianchi e luci posteriori a LED con design Union Jack, pacchetto luci per gli interni, MINI Driving Modes e pacchetto MINI Excitement completo di illuminazione d'ambiente. Inoltre, è presente un computer di bordo, aria condizionata automatica, sensore per la pioggia e portaoggetti.

Quattro motorizzazioni tra cui scegliere

Due motori a benzina e due motori diesel con una potenza che varia dai 100 kW/136 CC a 141 kW/192 CC costituiscono la gamma di motorizzazioni per la MINI 60 Years Edition. Il portafoglio dei modelli dedicati all’anniversario include la MINI Cooper 60 Years Edition 3 Porte (consumo di carburante combinato: 5,5 - 5,4 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 124 - 122 g/km), la MINI Cooper S 60 Years Edition 3 Porte (combinata consumo di carburante: 6,5 - 6,4 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 147 - 145 g/km), la MINI Cooper D 60 Years Edition 3 Porte (consumo di carburante combinato 3,9 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 103 - 102 g/km) e la MINI Cooper SD 60 anni Edition 3 Porte (consumo di carburante combinato: 4,2 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 111 - 110 g/km) e la MINI Cooper 60 Years Edition 5 Porte (consumo di carburante combinato: 5,5 - 5,4 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 125 - 123 g/km), la MINI Cooper S 60 Years Edition 5 Porte (consumo di carburante combinato: 6,6 - 6,5 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 150 - 148 g/km), la MINI Cooper D 60 Years Edition 5 Porte (consumo di carburante combinato: 4,0 - 3,9 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 104 - 103 g/km) e la MINI Cooper SD 60 Years Edition 5 Porte (consumo di carburante combinato: 4,2 l/100 km, emissioni combinate di CO2: 112 - 110 g/km).