Avventura Panamericana per tre MINI Cooper S E Countryman All4

Prende il via nella citta' di texana di Dallas l'avventura Panamericana per gli equipaggi di tre Mini Cooper SE Countryman ALL4 (consumo di carburante combinato: 2,5 - 2,4 l / 100 km; 13,7 - 13,4 kWh / 100 km, emissioni combinate di CO2 dal carburante: 56 - 55 g / km).

La tratta - lunga quasi 17.000 chilometri e che attraversa 12 stati nel Nord, Centro e Sud America fino all'estremita' meridionale del continente - rappresenta un'occasione perfetta per il primo modello ibrido plug-in del marchio premium britannico per mostrare tutte le sue qualita' e allo stesso tempo attrare nuove persone interessate alla mobilita' elettrica in stile Mini.

All'inizio del loro tour panamericano, che partira' dal Texas per arrivare alla Terra del Fuoco, gli avventurieri si imbatteranno in innumerevoli appassionati Mini che parteciperanno, a loro volta, ad una maratona speciale: Dallas sara' il punto di partenza della quinta tappa lungo il percorso est-ovest del rally Mini Takes The States 2018. Il convoglio, caratterizzato da una comunita' Mini proveniente da tutte le regioni degli Stati Uniti e uniti dal genuino piacere per la guida, viaggera' per una settimana attraverso una serie di percorsi selezionati negli Stati Uniti. Allo stesso tempo il corteo raccogliera' fondi per l'organizzazione umanitaria Feeding America. La campagna si concludera' domenica 22 luglio 2018 con un grande evento di chiusura a Keystone / Colorado.

A questo punto, le tre squadre che partecipano all'avventura Panamericana avranno gia' oltrepassato il confine messicano. Una delle soste avverra' a San Luis Potosí, luogo in cui l'anno prossimo verra' avviata la produzione di veicoli in un nuovo stabilimento del BMW Group. Fra le altre tappe di questo tour intercontinentale, che si estende lungo il collegamento stradale nord-sud piu' lungo del mondo, troviamo il Guatemala, l'Honduras, il Nicaragua, la Costa Rica, Panama, la Colombia e l'Ecuador. Il percorso attraversa inizialmente il Peru' e il Cile per giungere al continente sudamericano ed estendersi poi lungo la costa atlantica fino a Ushuaia nella parte argentina della Terra del Fuoco. L'arrivo nella citta' piu' meridionale del mondo e' previsto per il 29 agosto 2018.

Per sei settimane, le tre Mini Cooper S e Countryman ALL4 viaggeranno attraverso citta' meravigliose dell'America Latina e paesaggi naturali mozzafiato. In vista di questo viaggio impegnativo i veicoli sono stati adeguatamente attrezzati: fari supplementari, pneumatici abilitati alla guida di emergenza e uno spazio di carico sul tetto della vettura munito di ruota di scorta; tutti elementi che dimostrano l'eccellente equipaggiamento delle vetture, pronte ad affrontare eventuali difficolta' durante il percorso.

La combinazione fra un motore a benzina a 3 cilindri e un azionamento elettrico conferisce alla MINI Cooper S E Countryman ALL4 una potenza di sistema di 165 kW / 224 CV. La sua batteria agli ioni di litio consente viaggi puramente elettrici con un'autonomia fino a 40 chilometri - caratteristica ideale per la mobilita' urbana senza emissioni nelle numerose citta' lungo il percorso. Inoltre, l'interazione calibrata perfettamente tra le ruote anteriori azionate dal motore a combustione e le ruote posteriori azionate dal motore elettrico, offre un sistema di trazione integrale intelligente che assicura la trazione e la stabilita' di guida della MINI Cooper SE Countryman ALL4 lungo la Panamericana - su strade sterrate e pendii ripidi e quando c'e' da avventurarsi su terreni accidentati.