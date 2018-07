Mini Takes The States 2018: le Mini più pazze del mondo in giro per gli USA

È la settima edizione del rally più famoso del marchio, che raduna gli appassionati di Mini di tutto il mondo in una vera e propria fun community. La prima, quest'anno, che prevede per i partecipanti due percorsi diversi a scelta per raggiungere comunque una destinazione comune dopo 7 giorni. Come un gioco… A tappe.

Il percorso delle Mini

Per il Mini Take the States quest’anno, dunque, si parte da Oriente (Orlando/Florida) oppure da Occidente, da Portland, la città più grande dello stato dell'Oregon.

Tutti i driver si incontreranno esattamente una settimana dopo, a Keystone, a circa 120 chilometri a ovest di Denver/Colorado, con un percorso di circa 8 000 chilometri alle spalle.

Roadbook alla mano, attendono i partecipanti dai 200 ai 460 chilometri al giorno; un viaggio completamente inaspettato, in stile british, con strade snodate su paesaggi naturali ma non solo. Compagne di viaggio, loro: le Mini. Protagoniste coloratissime e superpersonalizzate pronte ad essere fotografate al passaggio.

La carovana, come consono, è pronta ad aumentare nei giorni: il tour prevede delle tappe nelle principali città degli Stati Uniti. Da Orlando, infatti, la Community si dirigerà dapprima verso Tallahassee e da lì al comprensorio sciistico di Keystone passando per New Orleans, Dallas, Oklahoma City e Dodge City. Il percorso da ovest invece prevede un itinerario via Sacramento, Los Angeles, Flagstaff e Santa Fe.

Non solo divertimento.

L'evento da sempre è anche una manifestazione per beneficenza. Anche quest'anno, quindi, una parte delle iscrizioni e le donazioni raccolte durante lo svolgimento del rally andranno ad un progetto sociale dell’organizzazione umanitaria Feeding America.

Due anni fa, durante l’ultima edizione a cui participarono 4000 mini e 900 mini per l’intero tratto di strada, Mini Takes the States riuscì a finanziare più di 1,3 milioni di pasti per le persone in difficoltà in diverse parti degli Stati Uniti. Un successo sotto ogni punto di vista