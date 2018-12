Mitsubishi Eclipse Cross parteciperà alla Dakar 2019

Nonostante i team di lavoro di Mitsubishi Motors non siano più coinvolti nel motorsport, avendo posto fine alla propria partecipazione al WRC nel 2005 e alla Dakar nel 2009, la gloria e la reputazione portati dalle 12 vittorie nella Dakar e dai 5 titoli WRC (tra gli altri) continuano a non far passare inosservato il brand giapponese nel mondo sportivo.

Spirito sportivo spagnolo

A questo proposito i Distributori locali hanno sempre giocato un ruolo importante, dalla fondamentale decisione presa all’inizio degli anni ’80 da Sonauto in Francia di entrare nel Rally di Dakar con l’allora nuovissimo Pajero, al supporto offerto oggi da Mitsubishi Motors Spagna alla pilota eroina locale, Cristina Gutierrez, con la sua Eclipse Cross racer (T1 proto) alla Dakar 2019, dal 6 al 17 gennaio 2019. Insieme al suo copilota Pablo Huete, pilota spagnolo ventiseienne – ambasciatore del programma di sicurezza Vial Fun del Santander Consumer Finance - affronterà un’edizione che promette di essere ardua almeno quanto le precedenti con 5.000 km da correre distribuiti in dieci tappe, di cui il 70% sulla sabbia. Per la terza partecipazione (dopo il 2017 e il 2018 quando raggiunse il traguardo come prima pilota donna per piazzamento) e grazie alla preparazione, si dichiara pronta alla sfida: “Come sempre quando si affronta la Dakar, lo si fa con grandi aspettative ma anche con grande rispetto per la gara. Il primo obiettivo, naturalmente, è arrivare alla fine di quello che è il rally più impegnativo del mondo, per la terza volta di seguito”. Ha aggiunto: “Tuttavia, la nuova macchina e la nuova squadra ci consentiranno di essere competitivi e misurarci con i nostri rivali nelle fasi difficili della Dakar. Ciò che mi è veramente molto chiaro è che dopo due anni di esperienza alla Dakar, quest’anno mi divertirò molto”.

Mega-Eclipse Cross

Fissando l’obiettivo per sé stessa di arrivare tra i primi 20 piloti, Cristina Gutiérrez entrerà alla 41a edizione del Rally di Dakar con la racer Mitsubishi Eclipse Cross T1. Dice a proposito della macchina: “Per me, è un grande passo in avanti rispetto agli anni precedenti. Ci si può andare molto forte, è più semplice da guidare ed ha migliori capacità Off Road. Prendendo spunto dal design della fantastica serie Eclipse Cross in produzione, la racer è davvero bellissima: è l’auto più spettacolare che io abbia mai guidato e non passa inosservata!”