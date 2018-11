Mitsubishi Motors Italia dona due Eclipse Cross all'Arma dei Carabinieri

Due veicoli Mitsubishi Eclipse Cross, appositamente allestiti per lo svolgimento del servizio istituzionale di pronto intervento su tutto il territorio nazionale, sono stati messi a disposizione dell'Arma dei Carabinieri. Mitsubishi e l'Arma dei Carabinieri hanno scelto Eclipse Cross per le elevate prestazioni del motore 1.5 turbo benzina e la grande sicurezza che la trazione integrale S-AWC (Super All Wheel Control) garantisce in tutte le condizioni di guida e di terreno.

Le due Eclipse Cross, consegnate oggi presso il Comando Generale di Roma, saranno inizialmente basate nei Comandi dei Carabinieri di Roma e Milano, sia per compiti speciali - come ad esempio il trasporto d'organi e sangue - sia per esigenze operative istituzionali come la tutela del territorio.

Mitsubishi si è detta onorata di supportare l'Arma dei Carabinieri in queste attività dal rilevante significato sociale ed umanitario. La collaborazione fra Mitsubishi e l'Arma dei Carabinieri fa seguito ad altri importanti successi: Mitsubishi ha fornito infatti in passato alcuni modelli dell'iconico fuoristrada Pajero, specificatamente allestiti e blindati, per l'utilizzo in zone ad alto rischio. Auto che sono state impiegate in importanti operazioni e in teatri operativi complessi come l'Afghanistan e l'Iraq, dimostrando sempre la loro grandissima affidabilità.

"Siamo fieri di continuare la nostra partnership con l'Arma dei Carabinieri - ha dichiarato Luca Ronconi, A.D. Gruppo Koelliker e Mitsubishi Motors Automobili Italia - che inizia molti anni fa con i primi Pajero consegnati con allestimenti speciali e utilizzati ovunque, anche in zone ad alto rischio all'estero ed è poi proseguita nel 2014, quando l'Arma ha anticipato le esigenze di una nuova mobilità ed ha scelto la nostra city-car elettrica i-MiEV per affrontare al meglio la difficile sfida di una mobilità ecologica ed eco sostenibile".