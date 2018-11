Mitsubishi Eclipse Cross eletto "RJC Car of the Year 2019"

Mitsubishi Eclipse Cross è stato indicato come "RJC Car of the Year 2019" dall'Automotive Researchers and Journalists' Conference of Japan (RJC), dopo la valutazione finale del 13 novembre. Rispetto alla scelta di Eclipse Cross, il comitato di selezione RJC ha commentato: "Eclipse Cross non è soltanto l'elegante unione tra un coupé dalle linee affilate e un SUV compatto; su strada ha elevate prestazioni e una dinamica ben bilanciata, grazie all'esclusiva trazione integrale del S-AWC (Super All Wheel Control) di Mitsubishi. Le prestazioni e il piacere di guida sono ottimali grazie alla combinazione del nuovo motore a benzina con turbocompressore a iniezione diretta da 1,5 litri ed al CVT con un comando manuale a 8 velocità". E' la prima volta dal 2007 che un modello Mitsubishi viene premiato come "RJC Car of the Year".