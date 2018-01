Mitsubishi Eclipse, nuovo suv coupé pronto a stupire

Se vi piace la trazione integrale e un look originale, diverso dalla baraonda, orecchie aperte: torna alla ribalta un brand che in fatto di 4x4 se ne intende parecchio e che punta a distinguersi. Mitsubishi, con alle spalle varie Dakar e una tradizione di off-road dura e pura, debutta in Italia il 20 e 21 gennaio con Eclipse. Il nome è tutto un programma e a quanto pare proverà a combattere nell’affollato segmento dei suv coupé, moderni e alla moda, dove l’offerta davvero spopola. Ci stupirà?

Modernità e tradizione

Con 4 metri e 40 di lunghezza si colloca tra il più piccolo ASX e il più grande Outlander, mantenendo allo stesso modo gli stilemi della Casa: un design molto deciso, grazie al frontale dinamico, fiancate scolpite e un posteriore originale, che riprende un po’ la fumettistica manga giapponese. La sensazione a prima vista è di robustezza, come in passato. Una volta all’interno invece ci si rende conto del vero e proprio salto in lungo di Mitsubishi verso il futuro. La guida è alta e la posizione di guida è migliorata. Dal Touchpad controller nel tunnel centrale, all’ head-up display, alla sicurezza attiva che vanta 5 stelle –grazie alla "cool technology"- tutta l'attenzione al dettaglio dei giapponesi negli anni sembra si sia concentrata su Eclipse Cross.Non potevate pensarci prima? Viene da chiedere. L’auto ad ogni modo continua ad essere portabandiera di soluzioni pratiche, pronte ad essere utilizzate all’occorrenza per trasformare la vettura da accattivante coupé a compagna di avventure:la capacità di traino è di 1600 kg, e con poche mosse si può dare il via anche aicarichi più ingombranti della domenica grazie ai sedili posteriori che scorrono di venti centimetri (in 8 posizioni) ad esempio…

Al volante

Si può scegliere tra la versione a 2 e 4 ruote motrici (con manuale o automatico), ma è disponibile un solo motore al momento: il 1.5 benzina da 163 Cv. Al volante ad ogni modo promettebene. Lo scatto 0-100 è in 9 secondi, la velocità massima di 200 km/h, con 250 Nm di coppia costante da 1800 a 4500 giri motore.Non male per una stazza di 1.400 kg! Eclipse risulta molto maneggevole, e confortevole merito dell’ottimo raggio di sterzatama anche della presenza della tecnologia di bordo. Un esempio? Ad assistere il guidatore c’è Blind Spot Warning per l’angolo cieco, l’Adaptive Cruise Control, ilRear Cross TrafficAlert, ma anche il lane DepartureWarning,caratteristiche che hanno contribuito all’assegnazione delle 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza. Non per ultimo, il sistema di trazione integrale firmata S-AWCche permette di sceglieretra Auto, Snow e Gravel integrando i sistemi dinamici come stabilità, trazione, Abs e Ayc, grazie ai segnali ricevuti dai giri del dall’angolo di sterzo e dalla spinta dei freni. Il tutto con il consono cambio Cvt della Casa, qui reso più sportivo e migliorato nella risposta con 8 marce.Inaspettatamente versatile, Mitsubishi, dunque, con Eclipse punta a proporsi sia agli amanti dei crossover e della vita urbana, sia agli appassionati dell’outdoor. Proprio per questo, alla fine del 2018 verrà introdotto anche il motore diesel 2.2 e una versione ibrida.

Prezzi e allestimenti

Mitsubishi propone 5 anni di garanzia. Il listino parte da 24.950 euro per la versione d’ingresso, che già prevede Cruise Control, Bluetooth, climatizzatore automatico, vetri privacy, cerchi in lega da 16”, ForwardCollisionMitigation, HSA (assistenza alla partenza in salita), abbagliante/anabbagliante automatico, luci diurne a led, specchi esterni elettrici e riscaldati, volante e leva cambio in pelle, autoradio DAB, doppio telecomando, telecamera posteriore e sensori luci e pioggia. Per il livello superiore,Insport,si aggiunge infotainment Smartphone link Display Audio (SDA) con touch-padmulticommander nel tunnel centrale, cerchi in lega da 18” con pneumatici 225/55, clima bizona e Key-less Entry System.La Intense si completa con dettagli come specchietti elettrici e il freno elettrico con Brake Auto Hold. La Instyle, infine, prevede l’aggiunta di Head-up display, impianto audio Rockford con 9 altoparlanti, doppio tetto in vetro apribile anteriormente, Blind Spot Warning, Lane Change Assist, Rear Cross TrafficAlert, Multi Around Monitor System, sensori anteriori e posteriori e gruppi ottici anteriori a led.