Mitsubishi Outlander PHEV, il SUV ibrido plug-in più venduto in Europa si rifà il look

Quella di Mitsubishi Outlander PHEV è una storia che nasce nel 2012, anno del debutto al Salone dell’auto di Parigi: con la sua commercializzazione, arriva sul mercato europeo il primo suv ibrido plug-in, quasi contemporaneamente all’ibrida alla spina Toyota Prius. Una novità, per il periodo, fare il pieno alla colonnina per le vetture con motore termico... Passerà solo qualche tempo e si aprirà un sub segmento dei suv “green” alla spina.

Nuovo motore

Bisogna arrivare alla terza generazione del modello, infatti,per far in modo che Outlander Phev ora si confronti con parecchi competitor. E si apra la sfida a tutto campoi. Il nuovo suv oggi può vantare un nuovo motore endotermico, un benzina 2.4 litri da 134 Cv, con due motori elettrici distinti (uno all’anteriore e uno al posteriore) in grado sia di generare trazione integrale permanente che un totale di 224 Cv. La potenza delle batterie, rispetto a prima sono state potenziate del 15%, a tutto vantaggio delle prestazioni.

L’unico suv a trazione integrale permanente

Ad oggi, nonostante la concorrenza, Outlander Phev rimane l’unico suv a trazione integrale permanente. È il Super All Wheel Control ad ottimizzare la distribuzione della coppia per ciascuna ruota motrice a beneficio della fluidità di guida, della sicurezza e la maneggevolezza in ogni condizione.

Al volante

Outlander PHEV, con 1800 kg si rivela un comodo suv alla spina, proprio perchè ibrido. È ecologico (emette meno di 50 gr/km) ma comunque agile senza rischi per il guidatore che può scegliere in autonomia quando viaggiare a zero emissioni. Dotata di Energy management, l’auto è in grado di gestire l’energia nel migliore dei modi, anche risparmiando l’uso della batteria per il sistema audio e l'area condizionata. A controllo elettronico troviamo, inoltre, l’Active Stability, il Traction Control e l’Active Yaw Control. Infine, tra le modalità di guida per chi si mette al volante, troviamo anche le modalità Sport e Snow, oltre a Normal, Lock, Sport ed Eco. Le palette al volante, qui servono per regolare la ricarica generativa. Una volta scaricata la batteria si procede con il motore termico. Per ricaricare Outlander PHEV, bastano 4 ore se l’auto è collegata una presa elettrica domestica (220 kwh), o 25 minuti per un pieno all’80% con una colonnina “fast”.

Prezzi e allestimenti

Il model year 2019 del Mitsubishi Outlander Phev è disponibile in tre allestimenti: Instyle Sda, Instyle Plus Sda e Diamond Sda. Oggi gli interni più rifiniti, equipaggiati di Adas di serie. I prezzi partono da 49.900 euro. Tra le formule di acquisto, Mitsubishi propone il pagamento della metà dell’importo subito, per poi decidere dopo due anni - senza rate, finanziamenti, tassi – se riscattare l’auto, restituirla o cambiarla. Anche alla luce dei cambiamenti e delle abitudini di guida.