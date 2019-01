Mitsubishi, Space Star diventa Funky: ancora più giovanile e tecnologica

In casa Mitsubishi debutta la nuova versione Space Star Funky, la city car giovanile e versatile, adatta anche ai neo-patentati, disponibile anche con motore GPL.

La nuova release di Space Star è ispirata al mondo della musica e presenta allestimenti già completi in fatto di connettività, guida agile e tecnologia a bordo. Tutti ingredienti ormai indispensabili per una city car a cui si aggiungono ulteriori personalizzazioni che piacciono soprattutto ai più giovani. Il tutto senza rinunciare a sicurezza, design, innovazione e bassi consumi. Caratteristiche che ne hanno fatto un modello di successo negli ultimi anni, anche in Italia.

Space Star Funky è particolarmente attenta alla connettività, grazie al display touchscreen Kenwood da 6,8" con Bluetooth e Apple Car Play & Android Audio che permette agli utenti di connettere il loro smartphone per localizzare i luoghi preferiti, condividere App Audio, telefonare ed inviare messaggi controllandone le funzioni attraverso il comando vocale tramite SIRI e Google Voice, oltre ovviamente a poter utilizzare anche la navigazione.

Space Star Funky si fa apprezzare anche nel rinnovato design interno: nuovissimi badge (di diversi colori) con personalizzazioni interne abbinate come optional. All’esterno cerchi in acciaio da 14" con pneumatici 165/65 R14 e nuovi copricerchi stylish Mitsubishi. Il massimo del piacere di guida rimane garantito per chi ha esigenza di spostarsi agevolmente in città, non solo per le dimensioni compatte di Space Star, che consentono facilità di parcheggio e di manovra anche in spazi ridotti, ma per un’efficienza nei consumi al top della categoria.

La nuova Space Star Funky, disponibile a partire da 9.100,00 € con rottamazione oppure a partire da 8.300,00 € con finanziamento Eco Shock (TAEG 8,77%). E’ anche l’auto perfetta per i neopatentati e con le sue motorizzazioni Benzina e Benzina/GPL - fornisce a tutti la possibilità di provare la guida esclusiva dello stile tecnologico Mitsubishi. L’ultima versione della gamma Space Star Funky è già disponibile in tutte le concessionarie.