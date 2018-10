Mitsubishi Motors annuncia il debutto del nuovo Triton/L200

Mitsubishi Motors è specializzata nella produzione di solidi pickup da oltre 40 anni. Fino ad oggi si stima siano stati realizzati oltre 4,7 milioni di modelli Triton/L200s, veicoli che hanno incontrato la fiducia e il gradimento dei clienti in tutto il mondo grazie alla loro capacità di soddisfare le ambizioni di ognuno con funzionalità intelligenti e un comfort comparabile a quello di una normale auto.

Il costruttore giapponese ha fatto sapere che per il fortunato modello è quasi il momento del debutto della nuova generazione Progettato all’insegna del motto “Engineered Beyond Tough”, il nuovo Triton presenta un livello superiore di prestazioni, funzionalità, durata, sicurezza e raffinatezza. È stato messo alla prova da impegnativi test di durabilità in condizioni reali e sviluppato utilizzando il feedback dei proprietari di tutto il mondo. La sua presentazione ufficiale è prevista per il 9 novembre 2018.