A maggio a Milano arriva MOARD: il primo salone mondiale di moto design

Milano nel mese di maggio ospiterà MOARD: il primo salone al mondo, tracciato sul design della motocicletta. Dal 3 al 5 maggio, nello storico Palazzo del Ghiaccio di Milano, l'attrazione e la passione che permeano le due ruote, si toccheranno con mano: design, sviluppo, tecnologia e tante innovazioni che, già oggi, prevedono la mobilità di domani.

MOARD è l'acronimo di "Motorcycle Arts & Designers" ed è la prima esposizione, interattiva ed emozionale, che dettaglia il processo, creativo e tecnologico, necessario a forgiare i più romantici tra i mezzi di trasporto. Da venerdì 3, a domenica 5 maggio, la superficie espositiva di 5330 mq dello storico Palazzo del Ghiaccio di Milano (via Piranesi 14, 20137 Milano), è pronta ad accogliere le proposte degli oltre 30 espositori che hanno scelto il nuovo formato con cui raccontare l'universo della moto.

L'idea nasce da Emanuela Von Dutch Conti, motivata project manager delle due ruote, che ha concepito MOARD con il supporto produttivo del socio Giulio Costantini, fondatore dello spazio creativo Lanificio di Roma, e con la collaborazione di Ola Stenegard, chief designer di Indian Motorcycles. Insieme al marchio statunitense, tra i produttori mondiali presenti sul palco di MOARD, sono pronti a svelare il dietro le quinte dei propri modelli, anche: Ducati, Yamaha, Honda, Rizoma, SC-Project e Vemar.

Un'altra anteprima arriva da Monster reparto corse, che espone a Milano la replica MEYM46 2019 di moto e casco del più amato tra i motociclisti: il neo quarantenne Valentino Rossi. Ma chiamano a raccolta gli appassionati delle due ruote a MOARD, anche: i designer e i progettisti di esemplari unici, gli studenti italiani che competono con le eccellenze del mondo e gli innovatori che, fin da adesso, disegnano i veicoli elettrici che guideremo nel futuro e non solo… su strada.

Per allietare il primo fine settimana di maggio, MOARD ha in programma anche un ricercato "Percorso di Design del Gusto”, curato in prima persona dallo chef Gabriele Ciocca: al 1° piano e sulla terrazza, sette chef e numerose realtà della cucina e della ristorazione, propongono ai visitatori una nuova concezione di esperienza sensoriale di qualità, ispirata all'universo della moto.