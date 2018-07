Moto Guzzi Open House 2018: torna l'evento più atteso dagli amanti dell'Aquila

Moto Guzzi Open House, appuntamento irrinunciabile per ogni amante del marchio dell’Aquila, torna ad animare lo storico stabilimento di Mandello del Lario nel weekend dal 7 al 9 settembre prossimi. Dopo aver accolto 50mila appassionati nelle ultime tre edizioni, lo stabilimento Moto Guzzi apre nuovamente le porte del mitico cancello rosso di via Parodi 57 a Mandello del Lario.

L’Open House 2018, che si annuncia particolarmente ricco di grandi novità moto, inizierà Venerdì 7 settembre alle 15:00, con l’apertura del Museo e dello Shop. Sabato 8 e Domenica 9 sarà possibile visitare anche le linee di produzione Moto Guzzi, l’assemblaggio motori dove nascono i mitici bicilindrici, e la storica Galleria del Vento.

Il Moto Guzzi Village, al centro dello stabilimento di Mandello, sarà per tutto il weekend il cuore pulsante della festa durante la quale sarà possibile vedere e toccare una grandissima anteprima mondiale. Proprio dal Village partiranno i test ride che permetteranno a centinaia di motociclisti di provare su strada le novità di tutta la gamma Moto Guzzi.

Protagonista delle prove, ovviamente gratuite, sarà anche la V7 III Limited, l’ultima versione speciale della "settemezzo" di Mandello che, realizzata in soli 500 esemplari numerati, si distingue per il look eclettico e moderno, mixando eleganti cromature e raffinati materiali high-tech. Il ricchissimo catalogo di accessori Moto Guzzi avrà il suo spazio espositivo nel cuore della festa, mentre lo Shop dell’Aquila sarà la porta di accesso al mondo Moto Guzzi, anche per chi motociclista non è, o non è ancora, grazie alla ricca offerta di abbigliamento e merchandising originali.

Chi aderisce all’universo Moto Guzzi fatto di autenticità e stile, trova la sua casa in The Clan, la community ufficiale Moto Guzzi che riserva ai suoi membri vantaggi esclusivi e alla quale si può accedere direttamente online da www.theclan.motoguzzi.com. Gli Open House 2018 saranno un omaggio e una grande occasione di incontro per gli ormai quasi 30mila iscritti a The Clan ai quali sarà riservata una serie di privilegi tutti da scoprire. Sulle pagine web dell’Aquila, www.motoguzzi.com, tutti gli aggiornamenti al programma e al calendario degli appuntamenti.