Moto Guzzi Open House: oltre 30mila appassionati per l'edizione 2018

L’affluenza record registrata a Open House 2018 è la misura della passione che i Guzzisti hanno per Moto Guzzi, uno dei marchi più nobili e amati al mondo. Trentamila appassionati, molti dei quali rigorosamente in sella alla propria motocicletta, hanno raggiunto da ogni parte del globo lo storico stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario, dove tutte le Moto Guzzi nascono dal 1921.

A quasi cento anni dalla sua nascita Moto Guzzi vive una nuova giovinezza, catalizzando sempre di più l’interesse e l’apprezzamento di differenti generazioni che le riconoscono valori quali autenticità, carattere e grande competenza nel realizzare motociclette uniche.

Come la nuova Moto Guzzi V85 TT, esposta per la prima volta nella sua veste definitiva, il cui successo è dimostrato, oltre che dai commenti entusiastici del pubblico, dalle oltre mille prenotazioni raccolte per i test ride, per i quali rimane aperta la possibilità di pre-iscriversi anche online sul sito Moto Guzzi.

Molto apprezzata e fotografata è stata anche l’altra perla Moto Guzzi mostrata per la prima volta in assoluto: la V9 Bobber Sport, versione più cattiva e rifinita della già apprezzata custom di Mandello, arricchita da numerosi particolari di pregiata fattura, che sarà in vendita da fine ottobre.

L’edizione 2018 di Open House è stata la più ricca di attività dedicate esclusivamente al pubblico, prime tra tutte le visite alle linee produttive. Non da meno il Museo Moto Guzzi che accoglie oltre 150 motociclette, dalla prototipo GP del 1919 alla magnifica MGS-01, passando per la prima motocicletta di produzione del 1921, la “Normale”.

Al centro del Moto Guzzi Village, nel cuore dello stabilimento, la musica si è alternata ai momenti di intrattenimento, come il talk show in cui i responsabili del progetto di V85 TT ne hanno spiegato i dettagli della genesi. In esposizione anche alcune delle magnifiche special realizzate da Filippo Barbacane di Officine Rossopuro. Anche quest’anno il ristoro è stato assicurato dallo Street Food, grazie alla presenza di cinque mini truck capaci di realizzare piatti di qualità gourmet con ampia scelta legata alla migliore tradizione della cucina italiana.

La musica più gradita è stata quella offerta dai bicilindrici a V della flotta di cinquanta motociclette messe a disposizione, per un totale di oltre 800 test ride effettuati in sella ai modelli dell’attuale gamma Moto Guzzi. Protagonista delle prove è stata la V7 III Limited, l’ultima versione speciale della “settemezzo” di Mandello. Il senso di appartenenza che la grande famiglia Moto Guzzi sa originare è testimoniato dalla community ufficiale The Clan, che ha superato la soglia dei 30.000 iscritti, ai quali Moto Guzzi ha riservato un trattamento speciale ed esclusivo in occasione di Open House. È sempre possibile iscriversi attraverso le pagine online www.theclan.motoguzzi.com.

Si concludono così tre giorni di festa dedicati alle più belle moto italiane. Un ringraziamento va al Comune di Mandello del Lario che ha gestito le attività esterne alla fabbrica nel corso di Moto Guzzi Open House 2018.