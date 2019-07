Moto Guzzi V7 III Stone “Night Pack” illumina la notte

Mentre continua lo straordinario successo di Moto Guzzi V7 III, la best seller di Mandello che raccoglie l’apprezzamento di un pubblico trasversale ed eterogeneo, l’ultima nata della famiglia, V7 III Stone Night Pack, è stata protagonista nelle serate milanesi.

Perfettamente a suo agio anche nell’ambiente metropolitano votato alla movida, la nuova V7 III Stone Night Pack si fa apprezzare per le note doti di facilità di guida, leggerezza, stile, personalità e qualità costruttiva alla quali ora affianca la moderna anima high tech della fanaleria full led.

Al look essenziale tipico di V7 III Stone la variante Night Pack abbina infatti l’elevato potere illuminante di faro anteriore, indicatori di direzione e luce posteriore a led. Il posizionamento ribassato del faro e della strumentazione e un nuovo parafango posteriore, corto e snello, donano inoltre alla V7 III Stone Night Pack un profilo più filante. La sella dedicata è caratterizzata da termosaldature e valorizzata dal logo Moto Guzzi ricamato a filo in colore grigio. Accanto alla classica “total black” Nero Ruvido, V7 III Stone Night Pack è proposta nelle eleganti e “notturne” varianti Bronzo Levigato e Blu Pungente.

Oltre alla nuova nata Night Pack, la famiglia Moto Guzzi V7 III comprende ben sei versioni: alle “capostipiti” Stone, Special e Racer si sono aggiunte in rapida successione V7 III Rough, V7 III Milano e V7 III Carbon, ottenute introducendo una serie di parti speciali capaci di restituire ad ognuna di esse una personalissima connotazione e un carattere unico.

La “settemezzo” di Mandello ha dimostrato di essere un’ottima base di partenza per progetti di personalizzazione. Il catalogo accessori originali Moto Guzzi dedicato a V7 III è composto da oltre 80 parti ed è oggetto di un ampliamento continuo: V7 III si presta quindi a un’infinita varietà di interpretazioni, per creare la propria special su misura, come un abito sartoriale. La nuova Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack è già disponibile sulla rete vendita Moto Guzzi al prezzo di 8.590 Euro f.c.