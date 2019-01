MotoGP 2019: torna la tribuna Suzuki al Mugello

Il campionato 2018 della MotoGP è stato ricco di grandi soddisfazioni per il Team ECSTAR, che è riuscito a portare i piloti delle Suzuki GSX-RR ufficiali per ben nove volte sul podio. Per la stagione alle porte l’obiettivo è di riuscire a fare ancora meglio e la squadra lavora alacremente per mettere il confermato Alex Rins #42 e il debuttante Joan Mir #36 nelle condizioni di lottare per la vittoria sin dalle gare iniziali. Il primo viene da un’annata di grande crescita ed è pronto a correre nel 2019 da assoluto protagonista mentre il secondo, reduce da buoni risultati in Moto2, è apparso subito a suo agio sulla GSX-RR da MotoGP e punta a inserirsi immediatamente nel gruppo dei migliori.

In prima fila al Mugello

Per tutti gli appassionati italiani della MotoGP l’appuntamento più atteso resta il Gran Premio d’Italia del Mugello, in calendario il prossimo 2 giugno come sesta prova del campionato. E anche quest’anno Suzuki vuole dare a tutti i suoi sostenitori l’opportunità di assistere alla gara vivendo un’esperienza unica e indimenticabile. La Casa di Hamamatsu ha dunque riservato per i suoi fan la Tribuna Poggio Secco, dotata di una vista mozzafiato su una porzione spettacolare del tracciato e munita di maxischermo per seguire ogni fase della gara, e ora mette in vendita i suoi biglietti a condizioni incredibili.

Il pacchetto che propone Suzuki è assolutamente da non perdere. Chi si recherà presso i concessionari e prenoterà il suo posto entro il 13 maggio godrà infatti di un forte sconto e riceverà in omaggio l’accesso a un comodo parcheggio riservato presso il bivio di Figliano e il Suzuki VIP Pack. Quest’ultimo si compone di una T-shirt Suzuki MotoGP e di un cappellino Suzuki, due gadget da indossare assolutamente in occasione del Gran Premio, per far sì che la Tribuna Poggio Secco si tinga di blu e faccia sentire meglio il suo tifo ai piloti ECSTAR in occasione di ogni loro passaggio.

GP Mugello 2019: i prezzi dei biglietti

I biglietti acquistati tramite la rete Suzuki assicurano un risparmio fino a 20 Euro rispetto a quelli comprati attraverso altri canali di vendita, senza contare il valore economico del parcheggio e del kit di abbigliamento inclusi. Per il biglietto intero il prezzo fissato da Suzuki è di 155 Euro, che scendono a 135 Euro per il ridotto destinato alle donne. Un ulteriore ribasso porta a 125 Euro il costo per i giovani tra i 14 e i 18 anni mentre per il biglietto junior, riservato agli under 14 nati dopo l’1 gennaio 2006, la cifra richiesta è di soli 77 Euro. Tutti i biglietti Suzuki consentono di accedere all’Autodromo già a partire dalle ore 21 di sabato 1 giugno, con ampio anticipo sulle gare di domenica 2. Con simili condizioni è meglio non tergiversare tanto e approfittare subito dell’offerta. La Tribuna Poggio Secco è infatti sempre molto affollata e i posti potrebbero esaurirsi in fretta.