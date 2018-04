Tutte le auto dei Motor1Days 2018: raddoppiano i brand presenti

La seconda edizione dei Motor1Days tocca quota 100 auto che saranno disponibili per tutte le attività dinamiche in programma all’Autodromo di Modena il 12 e 13 maggio. Numero record per l’evento che chiama a raccolta tutti gli appassionati di auto, e non solo, nel cuore della Motor Valley. Per la sua festa Motor1.com mette a disposizione un parco auto in grado di accontentare tutti i gusti, con modelli che spaziano sia dal punto di vista dell’alimentazione con proposte di elettrico, ibrido, plug in, diesel e benzina, sia della tipologia, con supercar, sportive, 4x4, compatte, SUV a comporre un puzzle esaustivo dell’industria automotive con il valore aggiunto dell’approccio dinamico ed esperienziale, caratteristica che contraddistingue il format Motor1Days.

La seconda edizione dell’evento offre la possibilità di svolgere attività in pista, su strada e off road, con le vetture messe a disposizione dai tanti brand automobilistici che hanno scelto di partecipare alla festa di Motor1.com. Ed ecco tutte le auto dei Motor1Days, per accontentare i gusti degli appassionati di 4 ruote e di chi desidera provare le novità del mercato in vista di un acquisto.

Chi vuole provare le emozioni della pista, con gli hot laps in compagnia dei tester di OmniAuto.it, può scegliere tra le sportive più performanti disponibili sul mercato: Abarth con 595 e 124, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Ford con Mustang, Focus ST e Fiesta ST, Jaguar F-Type, Kia Stinger, Mazda MX-5, Peugeot con 208 e 308 GTI, Skoda Octavia RS, Toyota GT86, Seat Leon Cupra. Ci sono poi le chicche di Top Selection, selezionate dalla redazione di OmniAuto.it che vedono protagonisti i marchi premium come Aston Martin, Audi R8 RWS Spider, BMW M5, Lamborghini Huracan, Lexus, McLaren, Mercedes AMG e Porsche con 911 e 718.

Novità della seconda edizione, l’area off road, dove sarà possibile provare, in un percorso dedicato, i modelli 4x4 proposti da Peugeot con 2008 e 3008, Skoda Karoq, Toyota con la gamma SUV, Jeep con Wrangler e Cherokee Trailhawk, Fiat Fullback, Seat Ateca, Nissan con la gamma SUV al completo e Mazda con CX5 e CX3. Per i test drive stradali, che si svolgeranno in un percorso limitrofo all’Autodromo, ampia scelta tra i modelli proposti da Kia con Niro Hybrid e Plug-in, Peugeot 308, Skoda Kodiaq, Toyota con la gamma Hybrid al completo, Fiat con 500, 500C e 500X, Mercedes Classe A, Seat con Arona, Ibiza e Leon TGI, Nissan Leaf e Volvo. Una sorprendente varietà di modelli ed un’opportunità unica per provarli, insieme ai tester di OmniAuto.it, primo canale YouTube italiano a tema motori. L’ingresso ai Motor1Days è gratuito: per partecipare a tutte le attività in programma basta iscriversi preventivamente sul sito motor1days.com.