Motor1Days, il 12 e 13 maggio grande festa all’Autodromo di Modena

Dopo l’ingresso nel 2017 all’interno del network motoristico globale Motor1.com, oggi attivo in 9 edizioni (Italia, Stati Uniti, Uk, Germania, Francia, Spagna, Turchia, Ungheria e Brasile), OmniAuto.it ha di recente portato a temine il rebranding ed è ufficialmente online come Motor1.com. I Motor1Days, in programma il 12 e 13 maggio all’Autodromo di Modena, saranno l’occasione perfetta per festeggiare ufficialmente questo importante passaggio, una due giorni in cui l’automobile sarà assoluta protagonista, in un territorio vocato ai motori, la Motor Valley emiliano romagnola.

Una volta antica strada romana, la Via Emilia racchiude ora un universo di auto veloci e slow food unico al mondo, un connubio che rende questi 22.500 km² un luogo unico per gli appassionati di motori. La Motor Valley, infatti, vanta brand leggendari di costruttori auto e moto celebri in tutto il mondo: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani, Dallara; può inoltre contare su un patrimonio di 11 musei dedicati a veicoli e a 2 e 4 ruote come i Musei Ferrari di Modena e Maranello, il Museo Ducati di Bologna, il Museo Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, il Museo Ferruccio Lamborghini vicino a Bologna, il Museo Pagani a San Cesario sul Panaro. A completare questa incredibile offerta di meraviglie motoristiche, 19 collezioni private di auto e moto storiche da collezione, e 4 circuiti internazionali, Imola, Misano, Modena e Varano, dove vivere l’esperienza di un test drive ad alta velocità o partecipare ad un evento glamour.

Ogni anno migliaia di appassionati visitano l’Emilia Romagna dei motori per assistere ai grandi eventi motoristici organizzati sul territorio: dalla MotoGp al Mondiale Superbike, dal World Ducati Week alle tappe della Mille Miglia, dal Motor Show alla Modena Cento Ore. Dallo scorso anno, nel calendario degli eventi imperdibili, si sono aggiunti i Motor1Days, un’occasione unica per provare la vettura dei propri sogni o quella che si desidera acquistare, per parlare di automobili insieme ai tester di OmniAuto.it/Motor1.com e per trascorrere un week end in compagnia della propria famiglia e degli amici.

La Motor Valley emiliano romagnola si configura dunque cornice perfetta per ospitare i Motor1Days, che per il secondo anno scelgono Modena e il suo Autodromo: quest’anno lo staff di Motor1Days ha pensato di offrire pacchetti turistici tailor made per i propri visitatori, con l’obiettivo di consentirgli di visitare le tante strutture d’eccellenza a tema motoristico presenti sul territorio per un week end ad alto tasso di motori. L’ingresso ai Motor1Days è gratuito: per partecipare a tutte le attività in programma basta iscriversi preventivamente sul sito motor1days.com. Info e aggiornamenti sul sito motor1days.com.