Motor1Days 2018: torna a maggio il 'parco divertimenti' dedicato ai motori

I Motor1Days tornano il 12 e 13 maggio all’Autodromo di Modena; dopo la prima edizione, che ha visto la partecipazione record di 6.000 visitatori, la festa di OmniAuto.it/Motor1 torna in pista sempre nel segno della passione per i motori.

I Motor1Days confermano il proprio DNA di evento di aggregazione e confronto rivolto ad una vasta community di appassionati di motori, un’opportunità per fare un’esperienza speciale di guida con le novità presenti sul mercato, ma anche con le supercar dei sogni, un appuntamento imperdibile per chi vuole trascorrere un week end di attività sia in pista che fuori, in compagnia dei propri amici e dei tester del primo canale YouTube a tema motori italiano.

L’evento trova nella Motor Valley emiliano romagnola la sua perfetta cornice: il territorio a più elevata concentrazione di eccellenze motoristiche, che ha visto nascere brand iconici come Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani, e ad alto tasso di passione che trova spazio nelle numerose collezioni private e nei musei con la possibilià di vedere pezzi unici e conoscere storie di uomini incredibili, oltre che nei circuiti dislocati nella regione, che si configura come un vero paradiso per gli appassionati di due e quattro ruote.

I Motor1Days tornano quest’anno con tante novità, con l’obiettivo di accontentare tutti gli appassionati e consentire loro di svolgere l’attività preferita grazie a un’offerta ricca e trasversale: dalla guida di vetture su pista o su strada, ai test ride moto; dai Motor1talk, momenti di approfondimento che ruotano attorno ai temi del mondo automotive, all’esperienza di guida virtuale nella eSport arena; da un’area espositiva dedicata all’aftermarket, ad esibizioni spettacolari in pista. Infine, spazio anche ai più piccoli nel playground con attività a tema motori pensate per intrattenerli.

L’ingresso è sempre rigorosamente gratuito con l’obiettivo di ricreare in Autodromo un parco divertimenti dedicato ai motori aperto a tutti. L’esperienza di guida sarà al centro di ogni attività protagonista dei Motor1Days: test drive, hot lap con performance car, raduno club e track day, dopo il successo della prima edizione, si confermano come le principali attrazioni. A breve sarà possibile registrarsi all’evento sul sito motor1days.com