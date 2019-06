MV Agusta: la concept bike Superveloce 800 Serie Oro presto in produzione

MV Agusta annuncia l’inizio della produzione della concept Superveloce 800 presentata all’ultimo salone di Milano. Le consegne dei 300 esemplari della prima serie limitata sono previste a partire da marzo 2020.

Subito battezzata “la moto più desiderabile e attesa del 2020”, la Superveloce 800 Serie Oro sarà esattamente uguale alla concept presentata al salone lo scorso novembre. Una combinazione neo-retrò di linee anni ’70 con tecnologie ed elettronica di ultima generazione. La Superveloce 800 ha letteralmente stregato appassionati e critica tanto che sono fioccate le richieste per una versione di serie.

Molti gli elementi tecnici che riportano alla gloriosa storia di MV Agusta. Il 3 cilindri in linea da 148 cavalli della Superveloce 800, montato su un telaio in acciaio, è accoppiato ad un albero controrotante e un cambio elettronico a 6 marce. Inconfondibili e iconici gli scarichi a canne d’organo. La Superveloce 800 monta inoltre un cruscotto TFT e l’ultima evoluzione del sistema elettronico dotato di Ride-by-Wire multimappa e controllo di trazione regolabile.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta, ha detto: “Questa è una delle moto più cattive ed eleganti che abbiamo mai prodotto. E’ senz’altro degna della grande tradizione MV Agusta di artigianato, design e tecnologia. Dal momento in cui è stata presentata per la prima volta ad EICMA, sapevamo di avere tra le mani una moto destinata a diventare un instant classic.” Per la prima volta MV Agusta offre ai potenziali acquirenti la possibilità di effettuare una pre-ordinazione online nella sezione dedicata del portale ufficiale: www.mvagusta.com/superveloce-800-serie-oro. Il lancio della Superveloce 800 Serie Oro sarà accompagnato da una linea esclusiva di merchandising con zaini, giubbotti, caschi e molti altri articoli.

