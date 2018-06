MX-5 2019, più sicura e potente: stesso prezzo

I prezzi non cambieranno a sentire dalle promesse. Ma gli appassionati di Mx-5 potranno godere ancora di più della sportività vecchia scuola: il model year 2019 vedrà l'aumento di prestazioni e dinamica… oltre ad un incremento delle dotazioni di sicurezza e aggiornamenti estetici come il soft top marrone e i cerchi in lega (da 16" e 17") scuri.

Più potente

Entrambe le motorizzazioni a benzina sono state aggiornate per soddisfare le normative Euro6d-Temp. Rese più reattive.

Lo Skyactiv-G 1.5 riproporrà una potenza di 131 CV e 150 Nm mentre lo Skyactiv-G 2.0 arriverà fino a 184 CV guadagnando ben 24 CV e raggiungendo così 7.000 giri/min e 205 Nm a 4.000 giri/min. Il limitatore per il modello questa volta arriva fino a 7.500 giri/min (invece che 6.800). Migliora il sound e l’erogazione.

Più sicura

Arrivano nuove tecnologie per il pacchetto i-Activesense: una tra tante è l'Advanced Scbs, per rilevare veicoli e pedoni in strada e aiutare il guidatore a frenare; ma anche l'Scbs Reverse, per allertare sulla presenza di veicoli e ostacoli in retromarcia. Altro sistema è il riconoscimento della segnaletica stradale: tecnologie che non faranno arrabbiare neanche i puristi del modello...