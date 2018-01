NAIAS 2018: tutte le novità da Detroit

Come ogni anno, la prima passerella ad aprire le danze è quella di Detroit, la Motor City per eccellenza: vetrina di poderosi motori e auto a ruote alte, novità mondiali che avremo modo di testare durante l’anno. Al NAIAS -North American International Auto Show - dal 16 al 29 gennaio, ecco tutte le novità sotto i riflettori.

Europee in trasferta

La Urus è il terzo modello di Sant’Agata Bolognese e Lamborghini sceglie proprio il Michigan per debuttare di fronte al grande pubblico. Stessa cosa fa BMW con l’X2, sesto modello della gamma X, destinata ad allargarsi ancora con l’arrivo di X7: entrambe prodotte proprio negli Usa presso lo stabilimento di Spartanburg, (Carolina del Sud) il più grande di BMW. La casa di Monaco, infine, presenterà anche una i8 aggiornata, mentre Mini rifrescherà le sue versioni Hatchbacke Cabrio con aggiornamenti tecnologici, portando alla ribalta una personalizzazione ancora più spinta e un inedito cambio doppia frizione a 7 rapporti. Non per ultime, poi ci sarà Volkswagen Jetta di settima generazione e la protagonista del salone, lanuova Mercedes Classe G.Senza dimenticare che Detroit diventerà anche il trampolino di lancio della nuova Audi A7 Sportback.

Giapponesi doc

Mentre la storica Toyota Camry - dominatrice del mercato Usa - viene è superata nelle vendite dalla RAV4, la Casa si appresta a presentare la Avalon di quinta generazione: auto di segmento maggiore rispetto alla Camry questa volta con un feeling di guida più diretto, dedicata esclusivamente al mondo americano. Ce la farà a riprendere il dominio della classifica? Dal Giappone, inoltre, il prototipo della Acura RDX della prossima generazione, con nuove tecnologie e propulsori mentre per il mondoHonda di nuovo l’Insight, questa volta ibrida: già attesa nei concessionari nel 2019. Dalla Corea, non per ultima, Hyundai Veloster, seconda vita del modello, oggi più muscoloso con impostazione sportiva. Dai cugini,Kia, la Forte:berlina 3 volumi compatta dall’effetto scenico assicurato: pensata per gli United States.

A tutto USA!

Non potevano mancare i restyling dei Chevrolet Silverado, RAM 1500 e GMC Sierra. Tutti sono lanciati all’inseguimento del Ford F-150 che si è confermato per la 37ma volta il veicolo più venduto negli Usa con ben 897 mila unità (per tutta la F-Series), oggi pronto a tornare all’attacco con il motore diesel (v6 3,0 litri 250 cv) e il cambio automatico a 10 rapporti: un V6 3 litri da 250 cv. Il marchio rilancia anche sui Suv: il Ford Edge St, previsto solo per il mercato locale, abbina il look sportivo ad un v6 2.7 DA 335 CV e 515 di coppia motrice. Ovviamente 4x4 di serie.