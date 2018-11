Il Black Friday di Nissan: 10 anni di garanzia su Micra, Juke, Qashqai e X-Trail

Anche quest’anno Nissan partecipa al Black Friday, con un'eccezionale offerta dedicata alla sua gamma vetture: ben 10 anni di garanzia su Micra, Juke, Qashqai e X-Trail.

I clienti hanno a disposizione l’intera settimana del Black Friday, dal 19 al 25 novembre, per acquistare l’estensione di garanzia ad un prezzo speciale. E possono farlo recandosi in concessionaria oppure compilando un form sul sito ufficiale di Nissan Italia. Inoltre, chi vorrà garantirsi 3.650 giorni senza pensieri a bordo della propria Nissan, potrà approfittare anche del weekend del 24 e 25 novembre, durante il quale le concessionarie della rete Nissan resteranno aperte. La promozione è abbinabile alle altre offerte valide nel periodo e riguarda un’ampia gamma di vetture, per soddisfare ogni possibile esigenza dei clienti.