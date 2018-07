Nissan Car Partner ufficiale del Taormina FilmFest 2018

La forza comunicativa e il potenziale espressivo del grande cinema internazionale per promuovere la mobilità intelligente e sostenibile. È questa l’idea alla base del sostegno che Nissan, tramite la concessionaria Comer Sud di Catania, forniràal Taormina FilmFest 2018 in qualità di auto ufficiale della storica manifestazione cinematografica siciliana, giunta alla 64esima e in programma dal 14 al 20 luglio.

Per tutta la durata del festival, Nissan metterà a disposizione della manifestazione 15 vetture di tutta la gamma che saranno utilizzate come navette per gli spostamenti degli attori e degli ospiti, sia tra i luoghi degli eventi che sul territorio cittadino.

Tra le 15 vetture, le nuove Nissan LEAF 100% elettriche che rappresentano l’occasione per Nissan di sperimentare la guida volta alla sostenibilità ambientale per un pubblico vasto ed eterogeneo come quello del cinema.

Il Taormina FilmFest 2018 sarà caratterizzato da un programma molto ricco con 13 anteprime mondiali, 6 anteprime internazionali e numerose anteprime italiane. Le più importanti celebrità presenti al Festival saranno trasferite a bordo delle nuove Nissan LEAF, la vettura a zero emissioni più venduta al mondo, tra cui Rupert Everett, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Michele Placido, Maria Sole Tognazzi e Maria Grazia Cucinotta.

La partecipazione di Nissan alla manifestazione si inserisce nella più ampia strategia dell’azienda Nissan Intelligent Mobility volta a promuovere la mobilità pulita, efficiente e sicura anche attraverso iniziative culturali.

Nissan rinnova la vicinanza alla splendida città siciliana nella quale, insieme ad Enel, aveva dato vita a una dimostrazione del Vehicle-to-grid (V2G) durante il G7 dello scorso anno. Il V2G è l’innovativa tecnologia che permette di scambiare l’energia con la rete dalle auto elettriche.