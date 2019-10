Nasce Nissan Charge, l'app che semplifica la ricarica dei veicoli elettrici in viaggio

Nissan lancia una nuova app per la ricarica dei veicoli elettrici, Nissan Charge, ideata per rendere ancora più semplice l'esperienza di ricarica dell'utente.

Creata in collaborazione con Plugsurfing, il primo provider europeo di servizi per la mobilità elettrica, Nissan Charge consente ai proprietari di veicoli LEAF di localizzare e accedere con una semplice registrazione a una rete di oltre 100.000 stazioni di ricarica in tutta Europa, per una comodità totale di ricarica.

Disponibile per tutte le Nissan LEAF, nuove e usate, Nissan Charge consente di ricercare il punto di ricarica più adatto con un'app dedicata per smartphone Apple e Android. La ricerca può essere eseguita per modello, velocità di ricarica e sistemi di accesso, localizzando rapidamente la migliore postazione.

Gli utenti possono utilizzare l'app come navigatore e, per le stazioni compatibili, avviare o interrompere il servizio di ricarica da remoto tramite smartphone o PC. L'app Nissan Charge è anche in grado di individuare i punti di ricarica presso i concessionari e i partner Nissan, dove l'esperienza di ricarica dei veicoli elettrici offre maggiore facilità di accesso e tariffe concorrenziali. Progettata come fulcro della comunità di veicoli elettrici in continua crescita, Nissan Charge mette a disposizione la possibilità di commentare e valutare la qualità delle stazioni di ricarica per gli altri utenti.

Registrarsi è semplice: i proprietari di LEAF possono scaricare gratuitamente l'app e creare un account. Il tutto richiede un indirizzo e-mail e una password, oltre al numero di telaio (VIN) del veicolo e una carta di debito, di credito o un conto PayPal in corso di validità. Tramite l'app o il portale utente online, i clienti possono ordinare una chiavetta di ricarica gratuita, che garantisce sia l’accesso alla rete di ricarica sia la gestione del processo di ricarica.

Helen Perry, Direttore Veicoli Elettrici di Nissan Europa, ha dichiarato: "Nissan Charge rappresenta un passo avanti nel migliorare ulteriormente e rendere più piacevole l'esperienza di ricarica. Con l'app gli utenti possono connettersi alla rete di ricarica e ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno con un semplice tocco".

Il nuovo servizio conferma ancora una volta il primato di Nissan LEAF come icona della Nissan Intelligent Mobility. Alla gamma di Nissan LEAF si è appena aggiunta la nuova versione LEAF e+, con una batteria maggiorata da 62 kWh e un'autonomia più estesa fino a 385 km* con una sola carica, conformemente al nuovo standard europeo WLTP* in materia di emissioni ed economia dei consumi. Il nuovo modello offre anche un'ampia serie di dotazioni tecnologiche, quali ProPILOT per assistenza di sterzata, controllo della corsia e frenata di emergenza, ProPILOT Park per il parcheggio automatico e infine l’e-Pedal che consente di accelerare, rallentare e frenare il veicolo con un solo pedale.

Infine le nuove versioni di Nissan LEAF, con batteria sia da 40 kWh sia da 60 kWh, integrano anche il nuovo sistema avanzato di infotainment NissanConnect con Apple CarPlay®, AndroidAuto® e il nuovo sistema di navigazione con TomTom LIVE di serie, per la massima ottimizzazione dei percorsi in base al traffico.

Nissan Charge è già disponibile in Italia e Germania. Nel corso del 2019 e 2020, il servizio sarà esteso anche a Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.

Nissan LEAF continua a essere il veicolo elettrico più richiesto al mondo, con oltre 430.000 unità vendute a livello globale dopo il lancio del modello originale nel 2010.