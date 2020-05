Nissan amplia la gamma elettrica e-NV200 con e-NV200 XL Voltia

Nissan guarda al futuro delle consegne dell’ultimo miglio con e-NV200 XL Voltia, un nuovo van 100% elettrico ancora più capiente.

Destinato alle consegne in città, il veicolo commerciale elettrico e-NV200 XL Voltia è una versione estremamente versatile dell’affidabile Nissan e-NV200. Il nuovo modello è già il veicolo a zero emissioni scelto dai principali operatori di consegne dell'ultimo miglio in Europa.

Anno dopo anno, e-NV200 si sta confermando il veicolo ideale per le consegne in città, dove l’estrema silenziosità e l’assenza di emissioni sono particolarmente apprezzate sia dagli operatori che dai residenti.

Manuel Burdiel, General Manager della divisione LCV Sales and Business Development europea, ha dichiarato: “Nonostante i rigidissimi standard sulle emissioni inquinanti e le zone a traffico limitato delle città, la richiesta di consegne dell’ultimo miglio nelle zone urbane non accenna a diminuire. Le aziende, grandi e piccole indistintamente, devono dimostrarsi competitive e trovare una soluzione per ottimizzare le spedizioni”.

Il modello e-NV200 XL Voltia va a diversificare ulteriormente la gamma e-NV200 offrendo una carrozzeria compatta e una notevole capacità di carico. Con i suoi 8 m3, la nuova versione aumenta il carico utile standard di e-NV200 (già fortemente competitivo) del 90%. Questo permette di ridurre il numero dei viaggi per effettuare le consegne e quindi di poter contare sulla massima efficienza operativa e un risparmio di tempo considerevole.

L’ultimo nato della famiglia e-NV200 è progettato in un’ottica di versatilità e praticità. Combinando un pianale allungato, un ampio spazio al tetto e 8 m3 di capacità, il furgone permette di caricare le merci in tutta facilità anche stando comodamente in piedi. Senza contare l’incredibile manovrabilità su strada, data dal diametro di sterzata espressamente messo a punto per la strade urbane.

Nissan e-NV200 XL Voltia si avvale anche di una tecnologia ispirata al sistema di propulsione di LEAF. Il nuovo modello, infatti, è dotato di una batteria Nissan da 40 kWh ad alta capacità e di un caricatore CHAdeMO a bordo per effettuare ricariche rapide in corrente continua, la soluzione perfetta per consegne flessibili sul territorio urbano.

Oltre a un sistema efficiente di propulsione, e-NV200 XL Voltia vanta un sistema intelligente di gestione della carica, che ne migliora ulteriormente le credenziali di sostenibilità.

La modalità B ottimizza la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria in marcia, mentre la modalità ECO regola la potenza in uscita per non pregiudicare la capacità della batteria. Insieme, questi due sistemi hanno il vantaggio di estendere l’autonomia, per percorrere ancora più km a ogni consegna.

“Nissan e-NV200 XL Voltia è stato studiato fin nei minimi dettagli per affrontare questi problemi. Il motore efficiente e a zero emissioni, l’ingombro minimo e lo spazio di carico versatile sono fondamentali per effettuare consegne dell’ultimo miglio in meno tempo e nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale”, aggiunge Burdiel.

Fin dal momento del lancio nel 2014, Nissan e-NV200 ha riscosso grande successo fra gli operatori: le 42.000 unità prodotte (di cui 10.000 vendute solo nel 2019 in Europa) hanno contribuito a sostenere l’impegno di Nissan ad abbattere le emissioni urbane generate dalle attività commerciali.

Il nuovo e-NV200 XL Voltia sarà disponibile in tutti i mercati europei. Il prezzo locale sarà specificato al momento del lancio.