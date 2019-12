Nissan GT-R50 by Italdesign in arrivo a fine 2020

Il primo modello di Nissan GT-R50 by Italdesign destinato alla vendita sarà esposto in anteprima assoluta al Motor Show di Ginevra, il prossimo marzo, presso lo stand di Italdesign. Le prime consegne della limited-edition avverranno a fine 2020. Prima di allora, gli appassionati potranno ammirare la vettura in diverse località del Giappone, a partire da domenica 8 dicembre, nell’ambito del NISMO Festival 2019.

La richiesta da parte dei clienti è stata molto elevata, con numerose prenotazioni già effettuate. I fortunati clienti sono ora nella fase di scelta delle specifiche, per rendere la vettura ancora più affascinate per i collezionisti. Questa limited-edition sarà prodotta in soli 50 esemplari, di cui solo pochi ancora disponibili per l’acquisto. In Giappone, i clienti possono acquistare GT-R50 by Italdesign tramite SCI Co. Ltd., una filiale di VT Holdings, che è stata nominata importatore e distributore ufficiale di queste esclusive auto per il Giappone.

“I nostri clienti hanno apprezzato il contributo fornito da Italdesign, che vanta una lunga tradizione in vetture estremamente esclusive, ad alte prestazioni e personalizzate”, ha dichiarato Bob Laishley, direttore del programma globale di auto sportive presso Nissan. “La loro esperienza con la GT-R50 è stata incredibile e posso assicurare che ogni vettura sarà sicuramente un capolavoro unico”.

Una volta ottenute la certificazione e l’omologazione per tutti i mercati di interesse, i clienti potranno salire a bordo della loro Nissan GT-R50 by Italdesign, le cui consegne sono previste tra la fine del 2020 e per tutto il 2021. GT-R50 by Italdesign è mossa da un motore da 3,8 litri twin-turbo V6 NISMO e 720CV di potenza, interamente assemblato a mano.

Questa versione di Nissan GT-R è nata dalla collaborazione tra Nissan e Italdesign di Torino, per celebrare i 50 anni della vettura, lanciata nel 1969, e i 50 anni di Italdesign nata del 1968. Il prototipo dell’auto, che ha debuttato a giugno 2018, sarà in esposizione al NISMO Festival 2019 che si terrà al Fuji Speedway l’8 dicembre. Il modello verrà successivamente esposto al Nissan Crossing nel quartiere Ginza di Tokyo a dicembre e alla Tokyo Auto Salon a gennaio.

Tutti coloro che sono interessati alla GT-R50 by Italdesign possono visitare www.GT-R50.nissan o contattare direttamente Italdesign all’indirizzo aporta.gtr50@italdesign.com.