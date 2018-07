Prime consegne nelle concessionarie italiane per Nissan Juke MY18

Prime consegne presso le concessionarie Nissan per Juke Model Year 2018. Secondo restyling per il crossover urbano Nissan, per rilanciare la sfida in un segmento di mercato sempre piu' competitivo.

Lo stile senza si arricchisce di un look piu' moderno e sportivo, grazie a una nuova griglia "V-Shape" dalla finitura Dark Chrome, gruppi ottici dalle finiture brunite e calotte degli specchietti retrovisori con indicatori di direzione a LED. I fendinebbia a LED sono ora di serie a partire dall'allestimento Acenta.

Aumentano le opzioni di scelta in termini di colori e personalizzazioni, per tutti quei clienti che vogliono esprimere la propria personalita' e il proprio gusto. Due nuovi colori esterni: Vivid Blue e Chestnut Bronze, che si aggiungono alla gamma di colori gia' disponibili. Due nuove personalizzazioni degli interni: Energy Orange e Power Blue, che esaltano il design del tunnel centrale, delle bocchette di ventilazione, delle finiture delle portiere e dei sedili. Queste si aggiungono alla personalizzazione Enigma Black, che resta disponibile. Nuova personalizzazione anche per l'esterno, di colore Energy Orange, per finiture dei paraurti anteriore e posteriore, battitacco laterali e calotte per gli specchietti, tutte dall'effetto satinato. Questa si aggiunge alla personalizzazione Enigma Black, che resta disponibile. Quadro strumenti ancora piu' chiaro e leggibile grazie al nuovo display con informazioni di colore bianco su sfondo nero, gia' dalla versione Visia. Cerchi in lega da 16", 17" e 18", questi ultimi disponibili sull'allestimento top di gamma con inserti colorati.

Per la prima volta su Nissan Juke l'impianto BOSE Personal Sound System, che offre un'esperienza d'ascolto a 360°, di totale immersione nel suono. Questo impianto BOSE e' un'esclusiva Nissan e prevede, oltre all'elaborazione digitale dei segnali, sei altoparlanti ad alte prestazioni, di cui due tweeters da 25mm posti nei montanti frontali, due altoparlanti Super 65 da 165mm nelle portiere anteriori e due audio BOSE UltraNearfield da 60mm integrati nel poggiatesta del guidatore. La risposta in bassa frequenza degli altoparlanti nelle portiere anteriori e' tale da rendere superfluo il subwoofer, con risparmio di spazio nel bagagliaio.

Sistemi di assistenza alla guida

Altro punto di forza della vettura sono le tecnologie Nissan Intelligent Mobility, con le funzioni: avviso cambio corsia involontario, che aiuta il guidatore a mantenere la traiettoria desiderata e lo avverte con segnale acustico e visivo se rileva un cambio di corsia involontario; sistema copertura angoli ciechi, che permette al guidatore di cambiare corsia in sicurezza tenendo sotto controllo gli angoli ciechi e avvertendo il guidatore con segnale acustico e visivo se individua un altro veicolo che sopraggiunge; sistema di allerta oggetti in movimento, che con segnale acustico e visivo rileva la presenza di qualsiasi cosa si stia muovendo in prossimita' della vettura mentre si effettuano manovre in retromarcia; Intelligent Around View Monitor, che grazie ad un sistema di 4 telecamere fornisce sul display del sistema di infotainment una visione panoramica a 360° di quello che succede attorno alla vettura, per manovre facili e sicure.

Tre allestimenti tra cui scegliere

Tecnologie Nissan Intelligent Mobility e impianto audio BOSE Personal sono di serie nella versione top di gamma BOSE PersonalEdition. Nissan Juke e' disponibile in tre allestimenti: Visia, Acenta e, per il mercato italiano, la versione top di gamma Bose Personal Edition. Tutti gli allestimenti sono dotati di aria condizionata, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, unita' CD con porta Aux e luci diurne a LED di serie. In aggiunta su Acenta sono disponibili: Nissan Dynamic Control System, fari fendinebbia LED, Cruise Control con limitatore di velocita', aria condizionata automatica, vetri posteriori oscurati, porta USB e Bluetooth con comandi al volante.

Disponibile in tre motorizzazioni

Tre le motorizzazioni disponibili per Nissan Juke MY18: DIG-T 1.2 benzina da 115cv solo su Acenta, 1.6 Eco GPL da 117cv su Visia e Acenta e 1.5 dCi da 110cv su Visia, Acenta e BOSE Personal Edition. La scelta del GPL, che vede Juke pioniere tra i crossover compatti, segue il trend positivo del mercato italiano che nel 2017 ha segnato un 6.5% sul totale vendite in Italia. Scelta che si dimostra oggi sempre piu' conveniente non solo per quanto riguarda i consumi ma anche per evitare i blocchi del traffico sempre piu' frequenti, soprattutto nelle grandi citta'. Nel segmento B-SUV, in particolare, il peso del GPL nel 2017 e' stato del 2,5% (+497% rispetto al 2016). Inoltre, il nostro Paese continua ad essere leader in Europa per la diffusione di auto alimentate a GPL, con circa l'80% di tutte le vetture GPL vendute in Europa. Il motore 1.6 Eco GPL da 117cv ha un consumo combinato di 7,6 l/100 Km e 118 g/km di emissioni CO2 nel combinato. Il prezzo e' di 19.660 euro per la versione Visia.