Nissan presenta "LEAF Open Car", la cabriolet a zero emissioni

Nissan ha presentato a Tokyo “LEAF Open Car”, una versione cabrio della nuova Nissan LEAF. L’auto 100% elettrica è stata esposta in occasione di un forum per celebrare il traguardo delle 100.000 vendite in Giappone raggiunto da Nissan LEAF dal momento del lancio avvenuto nel 2010.

Circa 100 figure di spicco tra autorità locali e governative e dirigenti dell’azienda hanno partecipato al forum per affrontare il tema della sostenibilità e della creazione di una “società a zero emissioni”. Presentata nell’ottobre del 2017, la nuova generazione di Nissan LEAF offre un’autonomia maggiore e tecnologie avanzate Nissan Intelligent Mobility, come e-Pedal, il sistema di assistenza alla guida ProPILOT e ProPILOT Park.