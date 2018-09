Nissan presenta un nuovo concept Navara al Motor Show di Hannover

Al Motor Show di Hannover, Nissan ha presentato i nuovi Navara Dark Sky Concept e Navara N-Guard. Entrambi i modelli evidenziano la versatilità dei veicoli commerciali Nissan, per i quali gli allestimenti hanno registrato un aumento delle vendite del 300% nell’ultimo triennio.

Grazie a questi allestimenti, Nissan è in grado di offrire ai clienti soluzioni su misura, capaci di soddisfare le loro specifiche esigenze di business. Protagonista dell’evento è Nissan Navara Dark Sky Concept, sviluppato nel Regno Unito in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dotato di una versione avanzata della tecnologia di assistenza alla guida Nissan ProPILOT, mette in risalto la capacità del pick-up Nissan di trainare e alimentare un laboratorio astronomico mobile. Il concept include un sofisticato telescopio PlaneWave con modulo di trasporto ad hoc. Grazie alle capacità di traino di Navara, è possibile trasportare il telescopio in zone remote e sui percorsi off-road più impegnativi, fino a trovare le condizioni di oscurità ideali per l’osservazione del cielo stellato.

Al Salone di Hannover debutta anche Navara N-Guard, una versione speciale che unisce forza ed eleganza. Novità di design per gli interni e gli esterni conferiscono a questa versione del pickup Nissan un aspetto ancora più grintoso. Il lancio commerciale in Italia è previsto entro il mese di settembre. Ispirato al concept Nissan Navara EnGuard svelato al Motor Show di Hannover nel 2016, Navara N-Guard è disponibile con allestimento “OFF-ROADER AT32”. Più alta da terra ed equipaggiata con protezioni sottoscocca e snorkel opzionale, è la versione Navara più estrema mai offerta ai clienti europei.

Per Ashwani Gupta, senior vice president della Business Unit LCV di Nissan, "i pick-up presenti al salone di Hannover incarnano la volontà di Nissan di offrire prodotti di eccellente qualità. Equipaggiati con tecnologie Nissan Intelligent Mobility e ProPILOT, l’incredibile versatilità di questi veicoli ci permette di soddisfare qualsiasi esigenza commerciale e lavorare come un vero partner al fianco dei nostri clienti”.