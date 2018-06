Nissan Qashqai, tecnologia al top senza sostituire il guidatore

Debutto del ProPILOT per Nissan Qashqai. Il suv oggi riesce ad assistere il conducente in fase di sterzata, accelerazione e frenata, gestendo la guida in autostrada e in città a bassa velocità.

ProPilot, un aiuto al volante

Il conducente rimane l’unico responsabile del controllo e del comportamento del veicolo ma con il ProPilot la nuova Qashqai è più sicura: il sistema agisce con i dati elaborati forniti dalla telecamera nel parabrezza e il radar nella griglia frontale… tenendo la situazione sotto controllo.

Bruno Mattucci, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia commenta: “Vogliamo lasciare alle persone solo il piacere della guida, sollevandoli da situazioni stressanti come il traffico o i parcheggi in città e fornendo loro un prezioso supporto in situazioni rischiose generate da distrazioni o eventi imprevedibili. Salendo su aerei, navi e treni ci affidiamo a tecnologie che permettono decolli, crociere, e atterraggi anche in condizioni difficili. Oggi qualcosa di simile avviene quando saliamo sulle nostre vetture andando al lavoro o partendo per un viaggio con la famiglia. Ci affidiamo a tecnologie che ci fanno viaggiare più comodi e ci aiutano a prevenire incidenti, grazie a telecamere, radar, sensori che leggono la realtà meglio e più rapidamente di quanto può fare chi è alla guida e permettono alla vettura di intervenire se necessario.”

Su Nissan Qashqai oggi tante tencnologie interagiscono in contemporanea. Il conducente è sempre a conoscenza di ciò che accade ma obbligatoriamente per legge deve tenere le mani sul volante e viene tenuto “sveglio” costantemente da due quadranti luminosi, spie di avviso e segnali acustici.

Il sistema

Il sistema si compone di: Intelligent Cruise Control che regola la velocità e mantiene la distanza dal veicolo che precede nella stessa corsia di marcia; di Lane Keep Assist che agisce sullo sterzo e mantiene il veicolo al centro della corsia; del Traffic Jam Pilot che permette di seguire la vettura che precede alla distanza stabilita e se necessario rallenta fino a fermarsi e poi riparte.

Come funziona il ProPilot

Si attiva premendo un tasto sul volante. Con il pulsante Set si modifica la velocità impostata e la distanza di sicurezza dalla vettura davanti. In caso di traffico il sistema fa rallentare la vettura fino ad arrestarla completamente e la fa ripartire in automatico se la sosta dura meno di tre secondi. Se dura di più, il conducente deve ripremere l’acceleratore. Il ProPILOT, inoltre riconosce le strisce che delimitano la corsia di marcia e dunque mantiene la vettura all’interno.

Motori e allestimenti disponibili

Il ProPILOT è disponibile sulla motorizzazione 1.6 dCi 130 CV 2WD e 4WD manuale e 2WD automatico, a partire dall’allestimento N-Connecta e di serie sulle versioni top di gamma Tekna e Tekna+.