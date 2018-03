Nissan X-Trail Trainer fa tappa a Quattrozampe in Fiera a Roma

Nissan X-Trail Trainer sarà presente in esclusiva a Quattrozampe in Fiera, il 17 e 18 marzo, presso la Fiera di Roma. Il kit Trainer, per il trasporto comodo e sicuro degli amici a quattro zampe a bordo di X-Trail, comprende: rivestimento del bagagliaio, griglia divisoria, doccia, telo impermeabile, telo per asciugatura, rampa telescopica.

Quattrozampe in Fiera è la più importante fiera italiana dedicata a cani e gatti, organizzata in quattro tappe: Roma, Napoli, Milano e Padova. Cresce la tappa romana, con 9.000 metri quadri di superficie espositiva in più e il 60% di espositori in più rispetto allo scorso anno. Trainer lancia un concorso per vincere dieci weekend a bordo di X-Trail presso una struttura pet-friendly e un Nissan X-Trail Trainer come super premio finale.