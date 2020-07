Nokian Weatherproof: il nostro test di pneumatici per tutte le stagioni

Le gomme “quattro stagioni” sono prodotti sempre più diffusi sul mercato. Si tratta di pneumatici che possono circolare in qualsiasi periodo dell’anno e adatti sia a pioggia e neve, sia alle elevate temperature estive.

Oggetto oggi del nostro test su strada è lo pneumatico Weatherproof di Nokian Tyres; azienda finlandese fondata nel 1898, tra le più note nel settore, che produce una vasta gamma di gomme anche invernali ed estive e per ogni genere di autoveicolo.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Nokian Weatherproof.

Nokian Weatherproof: caratteristiche principali

Nokian Weatherproof è stato progettato per garantire la massima sicurezza su neve, nevischio, fanghiglia e strade bagnate, senza tuttavia rinunciare all'efficienza nella guida estiva.

L'innovativo processo di sviluppo di questi prodotti ha richiesto migliaia di ore di test ad Ivalo, a nord del Circolo Polare Artico, nel circuito di Nokian Weatherproof e lunghe prove nei circuiti ad alta velocità in Germania e Spagna.

Ogni millimetro del profilo del battistrada dei Nokian Weatherproof ha un suo ruolo specifico. La geometria molto inclinata della superficie della zona centrale, con i suoi larghi tasselli, è stata ottimizzata per garantire un'elevata aderenza su strade innevate e bagnate. I tasselli del profilo a forma di V, simili ad asce, sono stati ideati per aderire perfettamente alle strade innevate. Inoltre i rialzi a cuneo tra i tasselli del centro e quelli della spalla amplificano la precisione in fase di sterzata e l’aderenza sulla neve.

In aggiunta, i canali sui tasselli al centro profondi e aperti (Centre Block Channeling) aumentano l'aderenza in condizioni climatiche invernali estreme. I canali svolgono la propria funzione anche in condizioni di pioggia. Questi spingono via il nevischio, la fanghiglia e l'acqua dall'area tra lo pneumatico e la strada, prevenendo di fatto lo slushplaning e l'aquaplaning. Inoltre le scanalature lucide facilitano la rimozione di neve, nevischio e fanghiglia. Infine, i tasselli della spalla rigidi forniscono stabilità di guida anche ad elevate velocità e garantiscono che l’auto si arresti in modo sicuro anche su strade inzuppate di pioggia.

Passiamo ora alla mescola dei Nokian Weatherproof realizzata con elementi di derivazione naturale, ovvero a base di silice ed olio di canola e creata per le condizioni variabili. Funziona in un'ampia gamma di temperature, con una resistenza all'usura dichiarata anche in condizioni climatiche molto calde. Mescola, adatta anche a temperature prossime allo zero o leggermente al di sotto, in grado di fornire inoltre una buona aderenza sul bagnato e una bassa resistenza al rotolamento, riducendo così i consumi di carburante.

Non dimentichiamo la speciale area di rigidità progettata nella zona della spalla tra i tasselli del profilo allo scopo di irrigidire la spalla stessa dello pneumatico. Elemento che aumenta la precisione durante la guida, soprattutto su strade asciutte.

Come nei modelli precedenti, la superficie del profilo dispone del DSI, indicatore di sicurezza di guida, brevettato da Nokian Tyres. I numeri posti sulla superficie centrale dello pneumatico indicano la profondità residua della scanalatura principale del profilo. Il simbolo del fiocco di neve del WSI, indicatore di sicurezza invernale, resta visibile ad una profondità della scanalatura di quattro millimetri. Una volta che il fiocco di neve è scomparso del tutto, affinché sia garantita una sicurezza sufficiente, il guidatore dovrà acquistare nuovi pneumatici.

Nokian Weatherproof: versioni disponibili

La famiglia di prodotti Nokian Weatherproof è adatta ai veicoli da trasporto passeggeri, SUV e furgoni e, oltre alla marcatura M+S, tutte le misure sono provviste del simbolo del fiocco di neve, che certifica le qualità della gomma anche in inverno.

Scendendo nel dettaglio, l'ampia gamma di misure va dai 13 ai 18 pollici; per i SUV comprende misure che vanno da 16 a 18 pollici. I codici di velocità per questa famiglia di pneumatici sono T, H e V. Una parte significativa di misure è contrassegnata con la sigla XL che indica la capacità di carico massima possibile.

La gamma destinata ai veicoli commerciali e i furgoni comprende misure che vanno da 14 a 16 pollici (codici velocità N, R e T).

Nokian Weatherproof: test su strada

Abbiamo provato i Nokian Weatherproof per alcune settimane su strade asciutte e bagnate, con risultati decisamente positivi.

Pneumatici versatili, adatti ad ogni condizione atmosferica, in grado di offrire un elevato livello di sicurezza. Scendendo nel dettaglio, i Nokian Weatherproof consentono una guida stabile e sicura anche in condizioni di forte pioggia, con proprietà anti-aquaplaning molto buone. Guida che risulta precisa e affidabile anche sull’asciutto.

Giudizio positivo in frenata e nella percorrenza delle curve, con un’elevata silenziosità nonostante la generosa tassellatura dello pneumatico. Buoni, inoltre, i consumi.

Non è stato, ovviamente, possibile testare queste gomme sulla neve. Pneumatici che comunque hanno ricevuto dagli utenti ottime valutazioni nell’utilizzo invernale, con un'elevata trazione su neve e fanghiglia.

Scopri di più su Amazon