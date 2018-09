Nuova A1 Sportback: design sportivo inconfondibilmente Audi

Dopo il debutto nel 2010 del modello inedito all’interno della gamma Audi, entra in scena la seconda generazione di A1, la compatta dei quattro anelli. A caratterizzare la nuova A1 Sportback è il suo aspetto sportivo, oltre a sistemi d’infotainment e assistenza al conducente, che in genere è possibile trovare sulle “sorelle maggiori”.

Look dal carattere sportivo accentuato

A1 Sportback è cresciuta sensibilmente in lunghezza (4,03 m) e larghezza (1,74 m), altezza 1,41 m. L’ampia carreggiata e gli sbalzi ridotti donano un aspetto sportivo, caratterizzato da linee tese. L’ampia griglia single frame, collocata in posizione ribassata rispetto al passato, e le muscolose prese d’aria laterali spiccano frontalmente. Sotto il bordo del cofano motore sono presenti tre fessure piatte: un chiaro rimando alla mitica Sport quattro del 1984, icona rallistica del Marchio. Vista di lato, la nuova A1 Sportback conferma la stretta parentela con Audi ur-quattro e Sport quattro: il montante posteriore, ampio e inclinato, conferisce slancio alla vettura, anche da ferma. Le linee lungo le fiancate – dai bordi dei finestrini alle longarine sottoporta – salgono a forma di cuneo in direzione della coda.

Nella versione S line il carattere sportivo del modello è ulteriormente accentuato da una serie di dotazioni specifiche tra le quali spiccano le prese d’aria ampliate, le longarine sottoporta supplementari e lo spoiler posteriore maggiorato. La motorizzazione più potente è contraddistinta dalla presenza di un incisivo terminale di scarico doppio. La grafica delle luci diurne dei gruppi ottici full LED (optional) prende spunto dai cosiddetti hydrofoil, forme alari tipiche dello sport velistico che accentuano la larghezza della vettura. I gruppi ottici posteriori riprendono il medesimo motivo dinamico segmentato, rendendo inconfondibile la firma luminosa di A1.

La gamma colori di nuova A1 Sportback include dieci colori carrozzeria. A richiesta è disponibile il tetto a contrasto. Anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le appendici laterali dello spoiler anteriore e le longarine sottoporta possono essere ordinate con finitura a contrasto. A1 Sportback Edition, disponibile al lancio, è caratterizzata da cerchi in lega da 18 pollici – color bronzo, bianco o nero in funzione della vernice carrozzeria – dal forte impatto visivo. I proiettori a LED e i gruppi ottici posteriori a LED sono bruniti in omaggio alla leggendaria Audi Sport quattro. Gli anelli Audi all’interno del single frame sono di colore nero.

Interni sportivi, spaziosi e confortevoli

L’abitacolo di A1 Sportback, ampiamente personalizzabile e caratterizzato da un design suggestivo, colloca in primo piano il conducente. Spiccano in particolar modo la conformazione delle bocchette d’aerazione, la strumentazione digitale e la palpebra che ricopre la strumentazione. Le superfici tese e dinamiche che caratterizzano l’abitacolo vengono riprese da cruscotto, portiere e consolle. Quest’ultima e il display MMI touch (di serie) sono inclinati verso il conducente con un angolo di 13°. Il display e le bocchette di ventilazione lato passeggero vengono inseriti in una superficie dal look Black Panel che si estende sino alle portiere. Gli allestimenti degli interni advanced, design selection ed S line offrono ampia possibilità di scelta tra molteplici colori e materiali. In condizioni di oscurità, il pacchetto illuminazione profili/illuminazione diffusa (disponibile a richiesta) fa risaltare il design degli interni in 30 diverse tonalità grazie agli elementi luminosi a LED.

L'abitacolo è nettamente più spazioso e confortevole rispetto al passato. Il volume del bagagliaio è cresciuto di 65 litri: in configurazione standard ha una capienza di 335 litri, mentre con lo schienale posteriore abbattuto arriva a 1.090 litri. La soglia di accesso a solo 67 centimetri da terra risulta particolarmente bassa e comoda. Audi propone due configurazioni di sedili, entrambe disponibili a richiesta con funzione riscaldamento. Le sedute sportive sono equipaggiate di serie con la regolazione manuale in altezza, mentre i fianchetti pronunciati e il supporto lombare adattabile in due direzioni offrono un sostegno ottimale. A dispetto delle dimensioni compatte e della linea sportiva, i passeggeri posteriori di A1 Sportback godono di ampio spazio per la testa e le gambe.

Sistemi di assistenza alla guida e infotainment

Come detto in precedenza, A1 Sportback può vantare dotazioni di categoria superiore per il suo segmento come l’assistenza al mantenimento della corsia (con telecamera che legge la segnaletica orizzontale), o Audi pre sense front, sistema che attraverso la tecnologia radar riconosce eventuali situazioni critiche che coinvolgono altri veicoli, pedoni o ciclisti, anche quando la visibilità è scarsa. Oltre L’adaptive cruise control, basato anch’esso sulla tecnologia radar, mantiene Audi A1 Sportback alla distanza desiderata rispetto al veicolo che precede: il conducente può impostare la distanza su cinque livelli e definire l’accelerazione tramite i programmi dell’Audi drive select.

Nuova A1 Sportback offre di serie la radio MMI plus, gestibile mediante i comandi multifunzione al volante e completa dell’interfaccia Bluetooth. La radio MMI plus comprende un touchscreen MMI da 8,8 pollici che s’inserisce senza soluzione di continuità nel look black panel della plancia. Tutti i comandi sono di tipo touch, analogamente agli smartphone. Con il sistema di navigazione MMI plus, il cliente può utilizzare molteplici servizi Audi connect, beneficiando d’informazioni su viaggi, parcheggi e viabilità, dell’accesso a Twitter e alla casella e-mail oltre che della navigazione con Google Earth e Google Street View. Il pacchetto Connectivity costituisce il non plus ultra della connessione a bordo: comprende l’Audi smartphone interface, che integra gli smartphone iOS e Android tramite Apple CarPlay e Android Auto in un ambiente sviluppato appositamente all’interno dell’MMI, oltre a due interfacce USB (1x USB-A e 1x USB-C con innalzamento della corrente di ricarica).

Una vasta gamma di motori tra cui scegliere

Il piacere di guida garantito da nuova Audi A1 Sportback è merito soprattutto dei potenti motori. Sono disponibili efficienti propulsori a benzina la cui potenza spazia da 95 a 200 CV. Tutte le unità si avvalgono della sovralimentazione mediante turbocompressore, dell’iniezione diretta e del filtro antiparticolato. Per tutti i propulsori, Audi propone un cambio manuale o la trasmissione S tronic a doppia frizione a 7 rapporti. Unica eccezione la versione top di gamma da 200 CV, abbinata di serie a un cambio S tronic a 6 marce. Nuova A1 Sportback è disponibile, a richiesta, con il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select che consente di selezionare quattro modalità di marcia per modificare le caratteristiche di guida: auto, dynamic, efficiency e individual. La compatta sportiva dei quattro anelli raggiungerà le concessionarie italiane al termine dell’autunno.