Nuova BMW Serie 4 Coupé, concepita per il piacere di guida dinamico

La nuova BMW Serie 4 Coupé è arrivata e la sua personalità e indole sportiva sono più chiare che mai. L'idea che si cela dietro l'auto a due porte, dalle sue proporzioni e caratteristiche di design alla messa a punto del telaio specifica per il modello, mostra un impegno rigoroso volto a garantire un'esperienza di guida estremamente coinvolgente. L'attenzione al piacere di guida dinamico differenzia chiaramente la nuova BMW Serie 4 Coupé e l'ultima BMW Serie 3 Berlina e le conferisce un carattere più strutturato rispetto al modello precedente.

La nuova BMW Serie 4 Coupé è stata sviluppata con l'obiettivo di ridefinire l'essenza del piacere di guida nel segmento delle medie dimensioni premium. La sua aura sportiva ed esclusiva la vede portare avanti la tradizione delle coupé del marchio BMW – costruita da una serie di leggendarie vetture sportive – che risale ormai a quasi 90 anni fa. Il Design della nuova gamma BMW Serie 4 Coupé riflette l'enfasi posta sulla potenza dinamica nel processo di concezione dell'auto. Al momento del lancio sul mercato, che avverrà ad ottobre 2020, la BMW M440i xDrive Coupé – alimentata da un motore a benzina a sei cilindri in linea da 275 kW / 374 CV (consumo di carburante combinato: 7,1 - 6,8 l / 100 km [39,8 - 41,5 mpg imp]; CO2 emissioni combinate: 163-155 g / km) – prenderà il suo posto ai vertici della gamma. Sarà affiancato inizialmente da una coppia di motori a benzina a quattro cilindri e un diesel a quattro cilindri. Successivamente, nel marzo 2021, verranno aggiunti due motori diesel in linea a sei cilindri in linea e il più potente di queste due unità sarà montato in un altro modello BMW M. La nuova BMW Serie 4 Coupé sarà costruita nello stabilimento BMW di Dingolfing.

Design esterno: una miscela esclusiva di eleganza e dinamismo

L'aspetto della nuova BMW Serie 4 Coupé mette in risalto sia lo stile tradizionale dei modelli sportivi a due porte della BMW, sia il nuovo linguaggio di design del marchio. Un numero ridotto di linee nitide e l'uso di superfici chiare e di dimensioni generose si uniscono e contribuiscono a creare un genuino piacere di guida. Le proporzioni dinamicamente allungate della nuova BMW Serie 4 Coupé sono il risultato di dimensioni esterne maggiori rispetto al suo predecessore. La lunghezza è aumentata di 128 millimetri a 4.768 mm, la larghezza di 27 mm a 1.852 mm e l'interasse di 41 mm a 2.851 millimetri. L'altezza del veicolo è aumentata di soli 6 mm, a 1.383 millimetri, rendendo l'auto 57 millimetri più bassa della nuova BMW Serie 3 Berlina. Rispetto al modello precedente, la carreggiata anteriore è aumentata di 28 millimetri e quella posteriore di 18 millimetri – e sono anche 23 millimetri più larghe di quelle dell'ultima berlina BMW Serie 3.

Interni: abitacolo focalizzato sul guidatore

Superfici progettate con cura, materiali di alta qualità e la disposizione dell'abitacolo orientata al guidatore definiscono l'atmosfera premium e il design degli interni incentrato sulle prestazioni della nuova BMW Serie 4 Coupé. I sedili e il volante sportivo in pelle di nuova concezione sono di serie. Insieme al design coordinato del cruscotto e del rivestimento del pannello della porta, la consolle centrale rialzata genera un ambiente avvolgente per i passeggeri dei sedili anteriori. Il vetro ad isolamento acustico di serie per il parabrezza migliora ulteriormente il comfort su lunghe distanze. Il quadro strumenti e il Control Display della nuova BMW Serie 4 Coupé creano un display molto ampio. Il pulsante start/stop per il motore è ora posizionato in un elegante pannello di controllo nella console centrale. E i sedili posteriori specifici per modello con poggiatesta integrati e dettagli dal carattere unico sono stati progettati per ospitare due passeggeri.

BMW TwinPower Turbo e tecnologia Mild Hybrid

La nuova BMW M440i xDrive Coupé è dotata di tecnologia Mild Hybrid, così come i modelli diesel. Il montaggio di un potente generatore di avviamento a 48 V e di una seconda batteria consente di rigenerare e immagazzinare molta più energia dalle decelerazioni. Questa energia viene utilizzata non solo per alimentare il sistema elettrico, ma anche per alleggerire il carico di lavoro del motore a combustione e aumentarne la potenza. Il Generatore di Avviamento produce un effetto boost elettrico che mette istantaneamente a disposizione altri 8 kW / 11 CV per sorpassare o accelerare in modo più dinamico. Inoltre, il potente Generatore di Avviamento aumenta anche l'efficienza assistendo il motore durante la guida a velocità costante e migliora il comfort quando sono in uso le funzioni Auto Start Stop e Veleggio.

Trasmissione Steptronic a otto rapporti di serie

Questa è la prima volta che tutte le varianti di modello della gamma BMW Serie 4 Coupé sono dotate di serie di un cambio Steptronic a otto rapporti. L'ultima versione del cambio automatico ha il compito di trasmettere la coppia motrice dal motore con caratteristiche di cambio ottimizzate ed efficienza ancora maggiore. La trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti montata di serie nei modelli BMW M e disponibile come opzione per tutte le altre varianti di modello offre una dinamica del cambio ancora più netta ed è dotata di leve al volante. Ha anche la nuova funzione Sprint, che regola le caratteristiche del motore e del cambio per portare il massimo dinamismo all'accelerazione di medio raggio e alle manovre di sorpasso.

Pacchetto M Sport Pro

Il design e l'equipaggiamento sono anche un chiaro riflesso dell'attenzione riposta nella creazione di un piacere di guida dinamico che è alla base dell'idea generale del veicolo. Un modello M Sport è disponibile in alternativa alle specifiche standard e comprende caratteristiche quali prese d'aria extra-grandi nella parte anteriore e un grembiule posteriore ben sagomato, sospensioni M Sport, cerchi in lega M da 18 pollici, poggia ginocchio sui lati della console centrale e altri elementi interni appositamente progettati. Gli accenti esterni in metallo Cerium Grey sono un'ulteriore caratteristica identificativa dei modelli BMW M, che possono anche essere inclusi nel pacchetto M Carbon.

Il pacchetto M Sport Pro offerto per la prima volta in un modello BMW porta l'intensità del piacere di guida ad un altro livello. Questo pacchetto riprende le caratteristiche del modello M Sport e aggiunge elementi tra cui cerchi in lega M da 19 pollici, la trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti, uno spoiler posteriore e un sistema audio surround Harman Kardon. Oltre a ciò, dal lancio della nuova BMW Serie 4 Coupé sarà disponibile anche una vasta selezione di componenti M Performance.

Opzioni di personalizzazione al top

È possibile selezionare una vasta gamma di optional per conferire uno stile personale all'auto e migliorare il comfort di guida. Il rivestimento in tessuto/Sensatec è disponibile in alternativa ai rivestimenti in tessuto standard dei sedili sportivi, mentre è disponibile anche la finitura in pelle Vernasca, il rivestimento in pelle Merino BMW Individual o in pelle BMW Individual. Oltre ai sedili sportivi regolabili elettricamente e ai sedili riscaldati, i sedili climatizzati sono ora disponibili per la prima volta. Nella lista degli optional si trovano anche le modanature interne BMW Individual di alta qualità, un cruscotto rifinito in Sensatec e un cruscotto BMW Individual rivestito in pelle.

Il climatizzatore automatico a tre zone e il pacchetto Storage sono di serie nella Coupé Serie 4. Un sistema di riscaldamento ausiliario e illuminazione d'ambiente che include la Welcome Light Carpet possono essere ordinati come optional. Anche il tetto inclinabile / scorrevole optional ha una superficie di vetro più lunga di 24 millimetri rispetto al modello uscente.

Lo schienale posteriore della nuova BMW Serie 4 Coupé ha una suddivisione 40: 20:40 di serie e le sue singole sezioni possono essere reclinate completamente premendo un pulsante nel bagagliaio, che è in grado di contenere 440 litri di attrezzatura. Un gancio per rimorchio che si estende e si ritrae elettricamente è disponibile come optional.

Sistemi di assistenza alla guida

Una selezione significativamente più ampia di sistemi di assistenza alla guida rispetto alla generazione precedente della BMW Serie 4 Coupé serve a migliorare il comfort nei lunghi viaggi e aumentare la sicurezza in situazioni in cui il conducente non ha una visione chiara. L'avvertimento di collisione anteriore con intervento frenante, il Lane Departure Warning che include il ritorno di corsia (con assistenza allo sterzo) e il sistema Speed Limit Info, sono ora inclusi di serie. Il Driving Assistant Professional optional aggiunge una serie di funzioni tra cui Steering e Lane Control Assistant con la nuova Active Navigation, che utilizza i dati di navigazione per rilevare eventuali cambi di corsia necessari. Esiste anche una nuova funzione in grado di guidare la nuova BMW Serie 4 Coupé sul lato più appropriato della sua corsia in coda in autostrada.

Il Parking Assistant optional ora include anche l'assistente per la retromarcia, mentre la tecnologia Parking Assistant Plus include il BMW Drive Recorder, che può registrare fino a 40 secondi di video dell'ambiente esterno al veicolo. Il BMW Head-Up Display di nuova generazione trasmette informazioni relative alla guida su un'area di proiezione ingrandita del 70%. La nuova visualizzazione 3D dell'area circostante disponibile insieme a BMW Live Cockpit Professional mostra le immagini del veicolo e la situazione del traffico nelle sue immediate vicinanze nel quadro strumenti completamente digitale e fornisce informazioni sulle possibili azioni offerte dai sistemi di assistenza alla guida attivati.

Nuovi servizi digitali

Il Live Cockpit Plus di serie comprende il Controller iDrive con Control Display da 8,8 pollici e Touch Controller, un quadro strumenti black panel con un display a colori da 5,1 pollici, sistemi multimediali e di navigazione, due porte USB per il trasferimento dei dati e un'interfaccia WiFi. Una scheda SIM integrata con connettività LTE 4G e lo stesso Connected Package Professional standard consentono inoltre di utilizzare servizi digitali come BMW TeleServices e Intelligent Emergency Call, Real Time Traffic Information con avviso di pericolo, Remote Services and Concierge Services.

Il conducente e i passeggeri della nuova BMW Serie 4 Coupé beneficeranno anche degli optional avanzati per un funzionamento intuitivo e dei servizi digitali innovativi offerti dall'inclusione del Sistema Operativo BMW 7.0 nella nuova BMW Serie 4 Coupé. Il contenuto del display può essere configurato individualmente mentre può avvenire l'interazione multimodale intuitiva tra conducente e veicolo, a seconda della situazione, tramite il touchscreen del Control Display, il collaudato controller iDrive, i pulsanti multifunzione sul volante, il comando vocale o il controllo gestuale BMW optional. Anche il BMW Intelligent Personal Assistant con funzioni aggiuntive è al servizio del cliente come caratteristica standard nella nuova BMW Serie 4 Coupé.

Il BMW Live Cockpit Professional optional è composto da un gruppo di schermi completamente digitali che comprende un quadro strumenti digitale dietro il volante con una diagonale dello schermo di 12,3 pollici e un display di controllo da 10,25 pollici. Il display completamente digitale nell'abitacolo offre spazio sufficiente per includere una preview dalla mappa di navigazione, lo status dei sistemi di assistenza alla guida o la visualizzazione 3D dell'area circostante del veicolo.

Quando si tratta di servizi digitali, una delle nuove straordinarie funzionalità della nuova BMW Serie 4 Coupé è la BMW Maps. Oltre a calcolare percorsi e tempi di arrivo con notevole velocità e precisione e ad aggiornare i dati del traffico in tempo reale a brevi intervalli, il nuovo sistema di navigazione basato su cloud consente anche ai conducenti di inserire qualsiasi parola durante la ricerca di una destinazione.

BMW Live Cockpit Plus e BMW Live Cockpit Professional sono ottimizzati per garantire un'interazione ottimale con lo smartphone. Accanto ad Apple CarPlay, il sistema operativo per la nuova BMW Serie 4 Coupé ora ospita anche Android Auto. L' aggiornamento da remoto del software è un'altra nuova funzionalità che consente di importare nel cloud le funzioni del veicolo migliorate e servizi digitali aggiuntivi.