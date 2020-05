Nuova BMW Serie 5 pronta a scrivere un altro capitolo nella sua storia di successo

Presenza autorevole, raffinati dettagli interni, efficienza migliorata grazie al processo di elettrificazione e innovazioni all'avanguardia per l'assistenza alla guida, controllo / funzionamento e connettività: queste caratteristiche contribuiscono a consolidare la posizione della nuova BMW Serie 5 nella categoria premium come un modello particolarmente sportivo, efficiente e moderno.

Come la nuova BMW Serie 5 Berlina, anche la nuova BMW Serie 5 Touring sarà disponibile con sistema di guida ibrida plug-in. L'uso della tecnologia Mild Hybrid con un generatore di avviamento a 48 volt è esteso a tutti i modelli con motori a quattro e sei cilindri. Le più importanti funzionalità aggiuntive degli interni includono il display e il sistema operativo, che ora comprende anche il Control Display centrale che misura fino a 12,3 pollici. Inoltre, l'introduzione del BMW Operating System 7 ora permette i servizi del BMW Intelligent Personal Assistant. L'aggiunta, ad esempio, dello Steering e Lane Control Assistant – con Active Navigation e con il nuovo sistema automatico funzioni di corsia di emergenza – all'elenco dei sistemi di assistenza alla guida porta la nuova BMW Serie 5 a compiere qualche altro passo lungo la strada verso la guida autonoma.

L'ampia varietà di innovazioni tecnologiche a bordo apre la strada alla gamma di modelli più ricca di tradizione della gamma BMW per scrivere un altro capitolo nella sua storia di successo. Più di 600.000 vetture della BMW Serie 5 Berlina e BMW Serie 5 Touring sono state vendute in tutto il mondo da quando è stata lanciata l'attuale generazione di modelli. L'introduzione sul mercato della nuova BMW Serie 5 inizierà nel luglio 2020. Entrambi i modelli saranno prodotti nello stabilimento BMW Dingolfing in Baviera. La nuova BMW Serie 5 Berlina sarà inoltre costruita dal partner di produzione Magna Steyr a Graz, in Austria. La versione a passo lungo della Berlina è realizzata esclusivamente per il mercato cinese presso lo stabilimento Dadong della BMW Brilliance Automotive a Shenyang.

Design esterno: presenza e stile sportivo raffinato

Il design esterno della BMW Serie 5 è caratterizzato da eleganza sportiva e superfici pulite. Precise modifiche esaltano la Berlina e la Touring e lo squisito stile sportivo. La tipica griglia a rene BMW cresce in larghezza e altezza, scende nel grembiule anteriore ed è incorniciata da un bordo unico. Il sottile profilo dei fari conferisce un tocco moderno al look focalizzato che caratterizza il passato e il presente della BMW. Le luci diurne a U o opzionalmente a L disposte una accanto all'altra creano un effetto grafico luminoso preciso e moderno. Sono disponibili come opzione i nuovi fari full LED con funzione di curva adattiva, abbaglianti BMW Selective Beam con tecnologia a matrice e assistente abbaglianti. BMW Laserlight è ora disponibile come opzione per tutte le varianti della BMW Serie 5. In entrambe le varianti di fari opzionali, anche le luci diurne esterne svolgono il ruolo di indicatori di direzione. I bordi neri e la nuova grafica a forma di L conferiscono alle luci posteriori della nuova BMW Serie 5 un impatto visivo aggiuntivo. Le luci posteriori e le luci dei freni sono integrate in un apparecchio di illuminazione condiviso, che ora costituisce una singola unità con l'obiettivo esterno tridimensionale ben visibile. Indipendentemente dalla linea di equipaggiamento e dal motore specificati, tutti i modelli della nuova BMW Serie 5 sono dotati di terminali di scarico trapezoidali.

Il pacchetto M Sport

Il pacchetto M Sport ha un design significativamente più muscoloso sia nella parte anteriore che in quella posteriore della vettura grazie a nuove caratteristiche aerodinamiche proporzionate e dinamiche. I nuovi colori esterni e i cerchi BMW Individual Air Performance – che qui fanno il loro debutto – offrono ulteriori miglioramenti. La costruzione innovativa degli esclusivi cerchi in lega leggera determina una riduzione di peso e coefficiente di resistenza. Inoltre, una nuova versione M Sport Edition della nuova BMW Serie 5 sarà disponibile dal lancio in una produzione limitata mondiale di 1.000 unità. Le sue specifiche esclusive comprendono il pacchetto M Sport, le ruote Air Performance specifiche per modello e una finitura in vernice metallizzata Donington Grey.

Interni: Control Display da 12,3 pollici e nuovi accessori

Il Control Display standard da 10,25 pollici o 12,3 pollici opzionale, i comandi di nuova concezione sulla console centrale e il volante sportivo in pelle standard con pulsanti multifunzione di nuova concezione caratterizzano gli interni con dettagli molto raffinati. Gli equipaggiamenti di serie per la nuova BMW Serie 5 Berlina e la nuova BMW Serie 5 Touring ora includono anche il climatizzatore automatico con più funzionalità. Le nuove aggiunte all'elenco degli accessori includono sedili multifunzione M con una vasta gamma di regolazioni, nuove modanature interne e superfici dei sedili con rivestimento perforato Sensatec.

Scelta di ibridi plug-in inizialmente su cinque modelli

Dall'autunno 2020, la tecnologia BMW eDrive di ultima generazione si unirà a un motore a benzina a quattro cilindri per alimentare non solo la nuova BMW 530e Berlina (consumo di carburante combinato: 1,8 - 1,7 l / 100 km [156,9 - 166,2 mpg imp]; consumo di energia elettrica combinato: 14,8 - 13,7 kWh / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 42 - 39 g / km) e la nuova berlina BMW 530e xDrive (consumo di carburante combinato: 2,1 - 2,0 l / 100 km [134,5 - 141,2 mpg imp]; consumo di energia elettrica combinato: 16,4 - 15,9 kWh / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 49 - 46 g / km), ma anche la nuova BMW 530e Touring (consumo di carburante combinato: 2,1 - 1,9 l / 100 km [134,5 - 148,7 mpg imp ]; consumo di energia elettrica combinato: 15,9 - 14,9 kWh / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 47 - 43 g / km) e la nuova BMW 530e xDrive Touring (consumo di carburante combinato: 2,3 - 2,1 l / 100 km [122,8 - 134,5 mpg imp ]; consumo di energia elettrica combinato: 16,9 - 15,9 kWh / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 52 - 49 g / km).

Il motore produce una potenza massima di 135 kW / 184 CV, mentre il motore elettrico sviluppa 80 kW / 109 CV. La potenza congiunta delle due unità di potenza può essere brevemente aumentata fino a un massimo di 215 kW / 292 CV grazie alla funzione XtraBoost. L'autonomia elettrica è di 58 - 62 chilometri (36 - 39 miglia) per la nuova BMW 530e Touring e 53 - 56 chilometri (33 - 35 miglia) per la nuova BMW 530e xDrive Touring.

L'arrivo della nuova BMW 545e xDrive Berlina (consumo di carburante combinato: 2,4- 2,1 l / 100 km [117,7 - 134,5 mpg imp]; consumo di energia elettrica combinato: 16,3 - 15,3 kWh / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 54 - 49 g / km) nell'autunno 2020 amplierà ulteriormente la selezione delle varianti ibride plug-in. In questo modello, il motore elettrico da 80 kW / 109 CV si combina con un'unità benzina a sei cilindri in linea che genera 210 kW / 286 CV, ottenendo una potenza complessiva di 290 kW / 394 CV. La nuova BMW 545e xDrive Berlina raggiunge un'autonomia elettrica di 54 - 57 chilometri (34 - 35 miglia). Il servizio digitale BMW eDrive Zone è disponibile in tutti i modelli ibridi plug-in di serie. Questa funzione unica passa automaticamente alla modalità di funzionamento completamente elettrica quando il veicolo entra in una "zona verde".

Tecnologia Mild Hybrid a 48 V

La tecnologia Mild Hybrid, introdotta per la prima volta nei modelli BMW 520d e BMW 520d xDrive nell'autunno 2019, offrirà ora prestazioni migliorate combinate con un consumo di carburante inferiore e un maggiore comfort di guida in tutte le varianti a quattro e sei cilindri della nuova BMW Serie 5. Un generatore di avviamento a 48 V estremamente potente e una seconda batteria consentono un aumento significativo della quantità di energia frenante che può essere recuperata e immagazzinata. Questa energia viene utilizzata non solo per alimentare il sistema elettrico, ma anche per alleggerire il carico di lavoro del motore a combustione e aumentarne la potenza.

Il generatore di avviamento produce un effetto boost elettrico che mette istantaneamente a disposizione altri 8 kW / 11 CV, conferendo dinamismo in fase di sorpasso e quando si accelera. Il potente generatore di avviamento aumenta anche l'efficienza assistendo il motore durante la guida a velocità costante e migliora il comfort quando sono in uso le funzioni Auto Start Stop e Coasting.

Tecnologia di trasmissione e telaio ulteriormente sviluppata. Oltre al V8 da 390 kW / 530 CV presente nella BMW M550i xDrive Berlina, top di gamma (consumo di carburante combinato: 10,0 - 9,7 l / 100 km [28,3 - 29,1 mpg imp]; emissioni di CO2 combinate: 229 - 221 g / km), la nuova BMW Serie 5 prevede altri tre motori benzina e tre diesel che generano tra 135 kW / 184 CV e 250 kW / 340 CV. Il sistema di iniezione diretta nelle unità di benzina funziona a una pressione maggiore, il che implica maggiore efficienza, mentre la tecnologia di sovralimentazione a due stadi ora montata in tutte le varianti diesel consente un'erogazione di potenza ancora più nitida. Tutti i motori si collegano di serie con una trasmissione Steptronic a otto rapporti. La trazione integrale intelligente BMW xDrive viene offerta di serie o opzionale per tutte le varianti di modello, ad eccezione del motore a benzina entry-level.

È possibile scegliere tra sofisticati sistemi di telai progettati per migliorare efficacemente l'agilità e il dinamismo o il comfort di guida. Le sospensioni sportive M, le sospensioni adattive M e le sospensioni adattive M Professional, compresa la stabilizzazione attiva del rollio, sono tutte presenti come opzioni. L'ultima versione dello sterzo attivo integrale opzionale può venire in aiuto del guidatore durante le manovre ruotando le ruote posteriori come richiesto anche a velocità inferiori ai 3 km / h (2 mph). Le pinze freno rosse sono ora disponibili in alternativa a quelle blu dei freni M Sport.

Sistemi di assistenza alla guida con funzioni aggiuntive

I sistemi di assistenza alla guida disponibili per la nuova BMW Serie 5 servono sia per migliorare il comfort di guida nei lunghi viaggi sia per aumentare la sicurezza in situazioni in cui il conducente ha una visibilità limitata. Il sistema Lane Departure Warning incluso con il Driving Assistant opzionale ora include anche il sistema di rientro in corsia tramite l'assistenza dello sterzo. Lo Steering e il Lane Control Assistant aggiornati inclusi nel nuovo pacchetto Driving Assistant Professional offrono anche la navigazione attiva. Questo sistema utilizza i dati di navigazione per individuare in anticipo quando sarà richiesto un cambio di corsia, che può essere eseguito facilmente utilizzando il Lane Change Assistant. Inoltre, il nuovo assistente di corsia di emergenza guida automaticamente il veicolo fino al bordo ideale della sua corsia negli ingorghi stradali.

La gamma di funzioni del Parking Assistant è stata ampliata con l'aggiunta dell'assistente alla retromarcia, che prende il controllo dello sterzo mentre esegue la retromarcia per distanze fino a 50 metri. Il nuovo Drive Recorder consente ai conducenti di girare e archiviare video dell'area in cui si trova il veicolo. Inoltre, la nuova visualizzazione 3D dell'area circostante nel quadro strumenti offre una panoramica migliore della situazione del traffico, dello stato dei sistemi di assistenza alla guida e delle loro funzionalità.

Nuovi servizi digitali

Nella nuova BMW Serie 5, sia il BMW Live Cockpit Plus standard che il BMW Live Cockpit Professional opzionale sono forniti del nuovo sistema operativo BMW 7, insieme a una serie di servizi digitali extra. Oltre a calcolare percorsi e tempi di arrivo con notevole velocità e precisione e ad aggiornare i dati del traffico in tempo reale a brevi intervalli, il nuovo sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps consente ai conducenti di inserire qualsiasi parola durante la selezione di una destinazione. BMW Intelligent Personal Assistant con funzionalità estese è ora disponibile anche nella nuova BMW Serie 5 come allestimento standard.

La funzione standard di integrazione smartphone è ora compatibile con sia Apple CarPlay che Android Auto. L'aggiornamento remoto del software è un'altra nuova funzionalità che consente di importare nel cloud le funzioni del veicolo e servizi digitali aggiuntivi.