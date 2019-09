Fiat presenta la nuova 500X Sport: il top di gamma che esalta la sportività

La Nuova Fiat 500X Sport ha fatto il suo esordio presso il Centro Tecnico Federale "Luigi Ridolfi" a Coverciano (FI), centro di eccellenza per la formazione, il training e lo sport oltre che sede storica della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La sede della FIGC è stata scelta per suggellare la ventennale cooperazione tra il marchio Fiat e la Federazione, oltre che per comunicare i valori comuni che uniscono la nuova Fiat 500X Sport e lo sport. E non poteva esserci location migliore per mostrare sul "campo" le qualità di dinamismo, precisione, controllo e stile italiano che caratterizzano questa nuova versione, le stesse peculiarità che portano un giocatore ad indossare orgogliosamente la maglia azzurra nel mondo.

La nuova "punta di diamante", versione top di gamma della rinnovata gamma 500X, offre maggiori performance, grazie alle sue nuove caratteristiche tecniche regalando ancora più agilità, sicurezza e divertimento. Nasce così uno straordinario crossover sportivo, che trova la sua massima espressione prestazionale con il propulsore FireFly Turbo 1.3 che eroga ben 150 CV di potenza e 270 Nm di coppia, il benchmark nel segmento, abbinato al nuovo setting delle sospensioni, all'assetto più basso, alla taratura del sistema sterzante, ai nuovi cerchi da 19" con pneumatici ad alte prestazioni e al nuovo look più sportivo. 500X Sport, il crossover sportivo che non c'era.

Luca Napolitano, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per la regione EMEA ha dichiarato: «Al pari della Nazionale di calcio, la 500X è disegnata e progettata in Italia e costruita nello stabilimento FCA di Melfi, e si allena per giocare in tutto il mondo, tanto da essere, insieme all'iconica 500, il modello più globale della gamma Fiat. Lanciata nel 2014 e rinnovata lo scorso anno, la 500X è leader nel suo segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa, oltre ad aver segnato la più alta crescita al di fuori dell'Italia: +12%. La 500X è stata prodotta in oltre 500mila unità. Senza contare che è il modello Fiat che più di ogni altro conquista nuovi clienti, provenienti da altri marchi o segmenti, grazie alla sua versatilità, al suo grande spazio interno e alla sua capacità innata di adattarsi a tutti gli usi, i terreni e gli stili di guida».

500X entra nel terreno della sportività

Dopo aver conquistato il mercato con le declinazioni Urban e Cross, che rispecchiano la sua doppia anima - ovvero quella più metropolitana, tecnologica e connessa, espressa perfettamente dalle recenti serie speciali; e quella più crossover, per vivere piacevoli avventure fuori città - oggi la 500X cambia passo e accelera su un terreno inedito, quello della sportività, presentandosi come alternativa alle vetture compatte del segmento C dal look sportivo. Si tratta di una fascia di mercato in crescita che vale più di 500 mila unità l'anno in Europa. E in perfetto stile 500, la proposta del marchio Fiat è una nuova versione della 500X più aggressiva, bella da vedere ed emozionante da guidare. Per raggiungere questo obiettivo gli ingegneri Fiat, similmente a quanto avrebbe fatto un "preparatore atletico", hanno dato vita a un "allenamento" specifico per incrementare l'attitudine sportiva della 500X. Così, con significativi e mirati interventi tecnici sono stati affinati ulteriormente la dinamica di guida, la precisione dello sterzo e la messa a punto delle sospensioni, rendendo ora la guida ancora più coinvolgente. E, allo stesso tempo, alcune modifiche di elementi di design specifici sportivi e la nuova ed esclusiva livrea rosso Seduzione hanno reso la 500X Sport perfetta per un cliente giovane, dinamico e attratto da uno stile sportivo e di forte personalità.

Nuovi livelli di performance e sicurezza

La nuova 500X Sport presenta alcune importanti novità tecniche votate al massimo del dinamismo, della precisione di guida e del controllo. In particolare, la nuova versione top di gamma si caratterizza per un esclusivo assetto sportivo che nasce da una riduzione di 13 mm dell'altezza da terra, rispetto alle versioni Urban e Cross, e dall'adozione, a richiesta, dei nuovi pneumatici 225/40 con prestazioni sportive accoppiati a cerchi in lega da 19" dal disegno specifico. Il risultato finale è una vettura più aggressiva, con una migliore aderenza sul terreno e che garantisce sicurezza e dinamismo, un po' quello che ci si aspetta da un centravanti possente e al tempo stesso agile in area d'attacco.

Ma alla potenza deve corrispondere precisione e perfetto equilibrio, che in campo automobilistico, si traducono in maggiore precisione e comfort di guida. Per questo motivo, si è intervenuti ancora più in profondità con la motorizzazione più potente della gamma - il prestazionale 1.3 FireFly Turbo da 150 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione. Ad esempio, la taratura del sistema sterzante è stata regolata in modo tale da restituire un feedback più preciso e reattivo. Inoltre, attraverso una regolazione specifica degli ammortizzatori e delle sospensioni anteriore e posteriore con l'utilizzo della tecnologia FSD (Frequency Selective Damping), la 500X Sport da 150 CV garantisce una maggiore tenuta di strada, anche a velocità elevate, grande maneggevolezza e totale sicurezza, senza compromettere il comfort. Dunque, grazie a tutte queste peculiarità tecniche e ai nuovi pneumatici sportivi da 19", la grintosa 500X Sport 1.3 FireFly 150 CV DCT registra un aumento dell'8% dell'accelerazione laterale - rispetto a 500X Cross con pari motorizzazione e pneumatici da 18" - che si traduce in un significativo miglioramento della tenuta di strada e un sostanziale incremento della sicurezza attiva. Il nuovo tuning delle sospensioni esalta notevolmente la reattività d'ingresso in curva, tanto da ridurre il sottosterzo del 26%, così come il sovrasterzo, in condizioni limite, si riduce del 17%. Insomma, così equipaggiata la nuova 500X Sport non teme confronti nel suo segmento e regala vere emozioni alla guida.

Sportività e raffinatezza

Fiat 500X, al pari dell'iconica 500, esprime tutta la bellezza italiana che, in termine di stile ed eleganza, affascina da sempre il mondo. Allo stesso modo, il bel gioco della nazionale italiana tiene incollati milioni di spettatori davanti agli schermi ogni volta che scende in campo. E se la maglia azzurra appartiene all'immaginario collettivo del nostro Paese, la 500X Sport "indossa" la nuova livrea Rosso Seduzione - esclusiva di questa versione - che mette in risalto le linee della vettura. Lo speciale "abito" è poi impreziosito da una lunga serie di dettagli grigio titanio quali le maniglie, gli inserti sul paraurti anteriore di disegno specifico, la modanatura frontale, le calotte degli specchi retrovisori e la maniglia del portellone con il logo "500" nel raffinato trattamento Myron. Inoltre, la spiccata aggressività degli esterni è data dai numerosi elementi sportivi offerti di serie, quali le minigonne laterali e gli archi sui passaruota in tinta carrozzeria; il paraurti posteriore stile "diffusore"; il doppio scarico cromato - disegnato in esclusiva Fiat per questo modello - e i gruppi ottici Full LED che assicurano una luce più potente rispetto agli alogeni (+160%) e un consumo energetico ridotto. I gruppi ottici Full LED sono accoppiati a fari fendinebbia LED per una firma luminosa omogenea e sportiva. Il tutto "certificato" dal badge Sport posto sul parafango anteriore. E per chi vuole enfatizzarne ulteriormente il look aggressivo è possibile adottare, su richiesta, gli speciali pneumatici Sport con cerchi in lega da 19" e coprimozzo nero lucido (standard i cerchi specifici da 18"). Oltre all'esclusiva tinta Rosso Seduzione, sono disponibili anche le livree Bianco Gelato, Grigio Moda e Blu Italia (tutte abbinabili al tetto nero per una suggestiva livrea bicolore), oltre al Nero Cinema.

Inoltre, entro fine anno arriveranno dei nuovi cerchi da 19'' dal look sportivo sviluppati da Mopar, il brand dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente per i veicoli FCA. La loro peculiarità risiede nella possibilità di personalizzazione: ogni cerchio, infatti, accoglie un set composto da 5 inserti - nelle tinte Matte Bronze, Miron, Dark Miron, Copper e Titanium - che potranno essere montati anche dal cliente, oltre che dal dealer, grazie al semplice sistema a clip (unicamente per lo smontaggio è necessario recarsi dal dealer). La novità andrà ad arricchire la già ampia collezione di Accessori Autentici powered by Mopar dedicata alla 500X Sport.

La stessa impronta sportiva ed elegante degli esterni si ritrova all'interno della nuova versione top di gamma. Lo dimostrano la tonalità scura per l'imperiale e i montanti anteriori; la specifica grafica TFT del quadro strumenti con elementi rossi; il pomello del cambio in alluminio; il volante sportivo in techno-pelle tagliato in basso; la plancia in grigio titanio; e i dettagli in tinta Myron e finiture in Rosso Seduzione. A richiesta, poi, è possibile dotare la propria 500X Sport del prezioso rivestimento in Alcantara per il volante con sagoma sportiva e la copertura del quadro strumenti, un tocco di eleganza sportiva unico nel segmento, che presenta cuciture rosse realizzate a mano. Completano l'ambiente i nuovi ed esclusivi sedili in tessuto nero con inserti in vinile e logo grigio "500", la lunetta in vinile nero e le cuciture specifiche in grigio/rosso. A richiesta, invece, è possibile avere il rivestimento dei sedili in pelle nera con finiture in grigio titanio, oltre alla pedaliera sportiva in alluminio e ai tappetini anteriori con cuciture specifiche.

Oltre che spiccatamente sportiva, la nuova 500X vanta una ricca dotazione tecnologica che offre di serie i più innovativi sistemi di ausilio alle guida, come il "Traffic sign recognition", lo "Speed advisor" e il sistema di mantenimento automatico della corsia ("Lane Assist"). E per rendere più confortevole qualunque viaggio sono di serie anche il sistema Uconnect 7'' con navigatore satellitare, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto; il climatizzatore automatico e il Cruise Control con limitatore di velocità. Completano l'equipaggiamento i sensori di parcheggio posteriore e il freno di stazionamento elettrico.

Infine, per soddisfare qualunque esigenza di mobilità, la nuova 500X Sport può essere equipaggiata con tutte le motorizzazioni in gamma, abbinate alla trazione anteriore. In dettaglio, sono disponibili due propulsori a benzina FireFly Turbo - 1.0 da 120 CV con cambio manuale a sei marce e 1.3 da 150 CV con cambio automatico DCT a doppia frizione a sei marce (a richiesta i comandi al volante) e due turbodiesel Multijet: 1.3 da 95 CV abbinato al cambio manuale a cinque marce e 1.6 da 120 CV con cambio manuale a sei marce o cambio automatico DCT a doppia frizione a sei marce (a richiesta i comandi al volante).

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nuova gamma 500X