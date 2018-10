Nuova Ford Focus: elogi da Euro NCAP per i sistemi di assistenza alla guida

La gamma di tecnologie di assistenza alla guida della Nuova Ford Focus, - la più sofisticata mai offerta da Ford, sviluppata per consentire un'esperienza di guida ancora più intuitiva, in grado di ridurre lo stress ed essere al contempo più sicura - è stata encomiata dall'ente Euro NCAP durante il primo evento dedicato ai test sulla guida automatizzata.

L'Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring a bordo della Nuova Ford Focus è stato definito come equilibrato e intuitivo dall'ente Euro NCAP. L'Ovale Blu è stato invitato a partecipare al primo evento organizzato dall'Euro NCAP, per mettere in risalto i vantaggi delle tecnologie di assistenza alla guida. Lo scorso mese di luglio, la Nuova Focus ha ottenuto 5 stelle, il massimo punteggio, nei test di sicurezza condotti dall'ente Euro NCAP. Le tecnologie innovative includono: Pre-Collision Assist con Pedestrian e Cyclist Detection, Evasive Steering Assist.